La Eurocopa 2024 genera un impacto de 7.440 millos de euros en Alemania

La Eurocopa 2024 celebrada en Alemania ha generado un impacto de 7.440 millones de euros en las 10 ciudades anfitrionas y el resto del país, según un estudio holístico realizado por Nielsen Sports, líder mundial en medición de datos deportivos y conocimiento de los aficionados. Según el estudio, más del 90% de esta suma fue el resultado directo del gasto de los 2,7 millones de poseedores de entradas --el 44% procedentes del extranjero--, organizadores y personas acreditadas, así como de los efectos económicos indirectos e inducidos resultantes. Los gastos más significativos fueron los de alojamiento, viajes a las ciudades anfitrionas y desplazamientos dentro de ellas, y comida y bebida fuera y dentro de los estadios. El informe también reveló que casi dos tercios de los poseedores de entradas utilizaron el transporte público dentro de las ciudades anfitrionas. Además, se generó un total de 571 millones de euros en valor publicitario entre las ciudades sedes y el país anfitrión, gracias a su presencia y visibilidad en los medios de comunicación mundiales. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo la Eurocopa 2024 de Alemania fue un torneo "excepcional" y una "experiencia inolvidable" para todos los implicados. "El fútbol fue excepcional, los aficionados quedaron encantados y el torneo tuvo un importante impacto económico y social en el país anfitrión. Esto demuestra que los grandes acontecimientos deportivos no son sólo un triunfo para la comunidad futbolística, sino para la sociedad en su conjunto", apuntó. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, comentó que el estudio proporciona "pruebas impresionantes" de que la EURO 2024 ha tenido una "amplia gama de efectos positivos" en las diez sedes y en el país en su conjunto. "No sólo nos ha proporcionado grandes partidos y un ambiente fantástico en los estadios, sino que también ha sido un éxito económico y social", añadió. Por su parte, la ministra alemana del Interior y Asuntos Comunitarios, Nancy Faeser, declaró que han convertido la Eurocopa en "un verano del deporte en el corazón de Europa". "Estoy muy satisfecha con las conclusiones del estudio: un impacto económico de 7.400 millones de euros en Alemania supera las expectativas de acoger el torneo en Alemania. Y me alegra especialmente que el impacto económico, social y mediático del torneo beneficie directamente a las ciudades anfitrionas", concluyó. Las conclusiones del estudio demuestran el impacto positivo del torneo en varios ámbitos como que a los 51 partidos asistieron 2,7 millones de espectadores. Además, de media, el 23% de los titulares de entradas procedían de las ciudades anfitrionas, el 33% del resto de Alemania y el 44% del extranjero. Por otro lado, el 97% de los poseedores de entradas internacionales dijeron que querían volver a visitar Alemania, y el 79% recomendarían visitar la ciudad que había albergado su partido. Además, el 85% de los residentes de las ciudades anfitrionas afirmaron sentirse orgullosos de acoger la Eurocopa 2024. Por último, a nivel social, más de una cuarta parte de los residentes en ciudades anfitrionas afirmaron que la Eurocopa les había inspirado y que practicaban más de dos horas más de deporte que antes.

