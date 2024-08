Especialista de Goldman Sachs prevé nuevo máximo para el S&P 500 esta semana

(Bloomberg) -- Los fuertes flujos procedentes de recompras corporativas y fondos sistemáticos deberían llevar al índice S&P 500 a un nuevo máximo histórico esta semana, aumentando aún más el miedo de los inversionistas a quedar fuera, según Scott Rubner, director gerente de mercados globales y especialista táctico de Goldman Sachs Group Inc.

“Estimamos US$17.000 millones de demanda no emocional entre robots y corporativos cada día de esta semana”, escribió Rubner el lunes en una nota a clientes. “Hay una ventana de negociación de renta variable muy positiva de tres semanas hasta el 16 de septiembre”.

El S&P 500 bajó un 0,3% el lunes y está a menos de un 1% del máximo histórico de cierre del 16 de julio.

Rubner reiteró la opinión de la mesa de operaciones de Goldman Sachs de que el cambio a una postura expansiva de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, plasmado el viernes en los comentarios del presidente del banco central, Jerome Powell, dio luz verde al reapalancamiento, por lo que dichas operaciones para la renta variable serán más alta hasta mediados de septiembre.

Goldman Sachs está modelando una estrategia para los asesores de negociación de materias primas que consiste en que esos fondos probablemente estarán comprando acciones sin importar cómo opere el mercado durante la próxima semana. Además, la mesa de recompras corporativas de Goldman Sachs vio la semana pasada su mayor demanda del año, más del doble que en el mismo periodo de 2023, y Rubner prevé fuertes compras hasta que llegue la ventana de blackout trimestral el 13 de septiembre. Además, la semana pasada se percibieron entradas de US$20.000 millones en renta variable mundial procedentes de inversionistas pasivos.

Dicho esto, la demanda puede agotarse dentro de tres semanas, lo que significaría un sesgo de nuevo a la baja, advirtió Rubner.

La próxima gran prueba para el mercado llega el miércoles después de la campana, cuando se espera que Nvidia Corp. publique las ganancias e ingresos del segundo trimestre, que son más del doble que hace un año. Según los cálculos de Rubner, el mercado de opciones implica un movimiento de alrededor del 9,35%, o una oscilación del mercado de unos US$298.000 millones, a partir de los resultados del gigante de los chips.

“La vara para Nvidia en esta temporada de resultados está mucho más baja de lo que ha estado en los últimos trimestres dada la venta fundamental en tecnología”, escribió Rubner, refiriéndose a los fondos de cobertura que venden posiciones en el sector tecnológico. “¿Se imagina que NVDA supere las expectativas el miércoles?”.

