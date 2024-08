Chavismo se prepara para las elecciones parlamentarias y regionales de 2025, afirma Maduro

Caracas, 26 ago (EFE).- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se prepara para las elecciones legislativas, regionales y locales previstas en el país para 2025, afirmó este lunes el mandatario Nicolás Maduro, quien dijo estar de acuerdo con prohibir la participación en estos y otros comicios a "aquellos que no reconocen los poderes del Estado".

"Ya nosotros estamos preparándonos, ya estamos haciendo una reingeniería de la maquinaria (...) preparando para ver cómo va a ser el método, quiénes van a ser los candidatos, las candidatas", dijo durante una cumbre virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

El jefe de Estado señaló que, "dentro de 12 meses, a más tardar", el país celebrará "una megaelección" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías.

"Ya estamos en eso, allá el que se salga de la Constitución, allá el que se salga y no respete los poderes públicos, porque estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional (el chavista Jorge Rodríguez), (...) aquellos que no reconocen los poderes del Estado (...) sencillamente, por ley, no pueden participar en procesos electorales", expresó.

El 28 de julio, Maduro fue reelegido para un tercer mandato, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado cuestionado dentro y fuera del país y rechazado por la oposición mayoritaria -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que denuncia fraude e insiste en la "victoria" de su abanderado, Edmundo González Urrutia, con el respaldo del "83,5 % de las actas" obtenidas a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el oficialismo califica de "falsos".

Además de los resultados -aún desconocidos de forma desagregada-, la PUD también desestima el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro.

Este lunes, la ALBA rechazó "el desconocimiento de los resultados" por parte de "un sector fascista de la oposición venezolana", y pidió a la comunidad internacional respetar "la voluntad democrática del pueblo" expresada en las presidenciales del pasado mes, a la vez que felicitó al mandatario por su anunciado triunfo. EFE

