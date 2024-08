Andrés Lima vuelve con 'La comedia de los errores' al Teatro La Latina: "Implica un trasfondo LGTBI+ importante"

El director de escena Andrés Lima vuelve con la adaptación de la obra de Shakespeare 'La comedia de los errores' al Teatro La Latina a partir de este 27 de agosto, un montaje que, según ha explicado en un encuentro con los medios, implica "un trasfondo LGTBI+ importante". "El hecho de que sean todo hombres interpretando todo tipo de papeles tiene una connotación sexual importante en cuanto al cambio de género. Eso en Shakespeare y en la comedia española del barroco era muy habitual. Ahora tiene un significado adherido que va con la época, que es el cambio de género. Cada uno decide ser lo que quiere ser bajo su propia voluntad, no porque nadie le diga si es hombre o mujer", ha añadido Lima para después explicar que se trata de una "reivindicación" de la libertad de ser. El elenco está formado por Pepón Nieto, Fernando Soto, Rulo Pardo, Santiago Molero -que sustituye a Antonio Pagudo-, Avelino Piedad y Esteban Garrido y aunque estuvo en octubre en Teatros del Canal, vuelve a Madrid bajo la premisa de ser una función "juguetona" que varía dependiendo del espacio en el que se represente, según ha explicado Nieto a medios de comunicación. Andrés Lima se apropia como director del texto de William Shakespeare para huir de la ortodoxia y defender el error frente "a lo normal". "Es una celebración del error, la equivocación, la espada de Damocles que tenemos como sociedad de tener que ser el hijo perfecto, el novio ideal, el amante estupendo... Nos equivocamos, no sabemos hacer las cosas, erramos. Yo me equivoco continuamente, pero equivocarse y tratar de levantarse... Ahí es donde está el juego", ha continuado Nieto. Esta obra del bardo inglés con versión de Lima --Premio Nacional de Teatro 2019-- recurre a las risas, los enredos y el dinamismo sobre el escenario en una pieza "caótica y que tiende a la locura", subrayan ambos artistas, en la que los espectadores serán arrastrados y formarán parte de ella. Por su parte, Nieto ha apuntado que en 'La comedia de los errores' el escenario se convierte "una fiesta" para que el público "salga con ganas de más". "EL MINISTERIO DE CULTURA DEBERÍA TENER COMUNICACIÓN CON EDUCACIÓN" Aunque tanto Nieto como Lima consideran que el teatro "va bien en general", aseguran que España está en un momento "delicado" donde el teatro público que se ha planteado durante años "necesita apoyo". En ese sentido, Lima ha instado al Ministerio de Cultura a tener "más comunicación" con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. "El Ministerio de Cultura lleva mucho tiempo sin tener una política determinada de hacia dónde va la cultura dentro del arte, en este caso dentro del teatro. Una de las medidas urgentes, aparte de otras muchas, sería la de estar de muchísima más connivencia y muchísima más comunicación con el Ministerio de Educación y que el teatro forme parte de la educación de nuestros hijos, nuestros jóvenes...", ha reiterado. UN VIAJE A LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 'La comedia de los errores' sitúa la acción en la antigüedad clásica, con Siracusa (en la isla de Sicilia, Italia) y Éfeso (cerca de la actual Esmirna, Turquía) como ciudades enfrentadas. Antífolo y Dromio de Siracusa llegan a Éfeso buscando a sus respectivos hermanos gemelos. El padre de ambas parejas también acude, siendo detenido por extranjero sin papeles y condenado a muerte. Sólo encontrando a sus hijos podrá salvarse. Antífolo y Dromio de Éfeso viven en la ciudad y son confundidos con sus hermanos siracusanos, mientras Luciana y Adriana, pareja de estos últimos, son las primeras en confundir a sus maridos con sus hermanos.

