El PP pide de nuevo al Gobierno que reconozca la victoria de Edmundo González y que lidere el reconocimiento en la UE

El Partido Popular vuelve a pedir al Gobierno que reconozca a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y que lidere también el reconocimiento en las instituciones europeas e internacionales. A través de una proposición no de ley, el PP busca que el Congreso de los Diputados inste en Pleno al Gobierno a cumplir diez peticiones relativas a las elecciones en Venezuela, que celebrará la toma de posesión del nuevo presidente el próximo 10 de enero de 2025, según el escrito presentado en la Cámara Baja, que ha compartido este domingo en su red social X la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. Es por ello que el PP apremia al Gobierno a que admita que el ganador es González Urrutia y a liderar a nivel europeo e internacional su reconocimiento "con el objetivo de asegurar" que sea él quien tome posesión en unos meses y no Nicolás Maduro. Además, pide impulsar iniciativas en las instituciones de la Unión Europea y en la comunidad internacional para "garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio". Ante la Unión Europea, los populares solicitan también que se promuevan sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro "que fueron levantadas antes de las elecciones" y que se amplíen estas sanciones "dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los jerarcas, testaferros y colaboradores de la dictadura". En clave nacional, el PP insta al Gobierno a censurar "el comportamiento" del ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero quien, según se señala en la PNL, "como presunto observador de las elecciones, ha mantenido una actitud de blanqueamiento de la dictadura de Nicolás Maduro". También se pide que se censure a "otros representantes políticos de Podemos, Bildu y BNG", que habrían "contribuido a legitimar" el régimen de Maduro. En otro de los puntos de la PNL, se insta a respaldar a los representantes elegidos por el pueblo venezolano como los únicos interlocutores legítimos en las negociaciones para la transición democrática. Y esto supondría "el reconocimiento pleno de los resultados de las primarias y de las elecciones presidenciales, en las cuales María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron elegidos, respectivamente, como las figuras principales para liderar este proceso".

