Ancelotti: "Endrick tiene un potencial muy grande; Valverde es insustituible"

Madrid, 25 ago (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dedicó elogios al brasileño Endrick tras su debut oficial con gol en el Santiago Bernabéu, y admitió que "tiene un potencial muy grande", con mayores elogios para el uruguayo Fede Valverde, del que dijo "es insustituible por su calidad, su fuerza y su inteligencia".

"Endrick tiene muy buena pinta, un potencial muy grande. En la situación del gol ha mostrado todas sus cualidades. Es muy rápido, buen control, potente en el golpeo, es su cualidad. Es un delantero centro de área porque en espacios reducidos es muy peligroso", dijo en rueda de prensa.

"Valverde sigue progresando, muestra mucha más personalidad y responsabilidad para el equipo. Para mí no es difícil decir que es un jugador que no se puede reemplazar en esta plantilla, es insustituible por su calidad, su fuerza y su inteligencia. Es una suerte tenerlo y creo que Kroos cuando ha dejado el club, ha elegido el jugador perfecto. No digo en calidad, si no por cualidad para reemplazarlo", añadió.

El tanto que rompió el partido ante el Real Valladolid, un gran golpeo de falta de Fede Valverde, era una petición que le hacía Ancelotti. "Ahora en el fútbol marcar de falta directa es mucho más complicado y Valverde tiene un golpeo que tenemos que aprovechar. Desde hoy no le tengo que forzar porque obviamente él tiene que tirar".

En su análisis de partido, 'Carletto' admitió que se marchó con "buen sabor" por el 3-0 final, aunque reconoció errores en el primer acto. "Tenemos que estar contentos teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido en la primera parte. Hemos mejorado mucho el aspecto defensivo pero el ritmo fue blando y lento con balón. La segunda mucho más activa en ataque, con más movilidad y velocidad con balón", analizó.

"El equipo ha estado más compacto, ha recuperado rápidamente el balón cuando se perdía a nivel defensivo. Todos han trabajado mejor que en Mallorca, no sólo los delanteros que son una parte del trabajo defensivo. Creo que hoy lo hemos hecho mejor juntos", añadió.

Descartó el técnico del Real Madrid que para que Mbappé de buen rendimiento tiene que jugar en la banda izquierda y aseguró que le dará continuidad como delantero centro, convencido de que llegarán sus goles.

"Absolutamente no", dijo cuando fue preguntado si debe jugar por la banda izquierda. "Es un delantero espectacular muy rápido que se mueve muy bien sin balón, ataca la espalda y ha tenido tres o cuatro oportunidades que ha creado con su movimiento en esta posición. Él va a marcar porque siempre ha marcado, no hace falta que juegue por la izquierda. Al final va a marcar goles".

Por último, cerró la puerta de una posible salida los últimos días de mercado del portero Andriy Lunin y valoró el esfuerzo de Arda Güler en su primera titularidad. "Este partido es una parte de su progresión, a él como Endrick necesitamos darles minutos poco a poco para que se adapten bien al equipo y puedan progresar constantemente. Para ellos todos los partidos puede ser una buena oportunidad para estar al nivel del Real Madrid". EFE

rmm/apa