Tania Llasera atiza a Álvaro Escassi, con el que coincidió en 'Masterchef'

Regresan las premières a la capital tras un agosto en el que los eventos han brillado por su ausencia en Madrid y en el que nuestras celebrities han cambiado la capital por las playas de la geografía española. Este jueves se ha estrenado en la azotea del Club Financiero Génova 'Odio el verano', que promete convertirse en uno de los taquillazos de la temporada, y como no podía ser de otro modo han sido numerosos los rostros conocidos que no se lo han perdido. Entre ellos Tania Llasera, que haciendo honor al título de la película ha reconocido que "a estas alturas" está odiando un poco el verano. "Se me está haciendo muy largo. Tengo dos niños, hace mucho calor, tengo una menopausia que me da sofocos, porque hay que poner la lavadora, ir al supermercado y todo lo demás.... Pero además, con niños en casa, que es muy bonito las vacaciones en papel. Pero luego lo que es la práctica, pues te pasa un poco como en esta película. Acabas sudando a la gota gorda con una auténtica comedia de inconveniencias" asegura entre risas. Con la naturalidad que la caracteriza, la presentadora ha confesado que a sus 45 años ya está experimentando los primeros síntomas de la menopausia, la perimenopausia. "Yo estoy en la rampa de bajada o de subida, según se mire, hacia la menopausia, y lo estoy llevando regulinchi. Lo estoy llevando regulinchi porque tengo unos cambios de humor que también estoy como para que hagan una comedia conmigo. Y lo peor es el bajón de líbido" desvela. visibilizando los problemas que muchas mujeres padecen al pasar la barrera de los 40. Tania coincidió con Álvaro Muñoz Escassi en 'Masterchef Celebrity', y no hemos dudado en preguntarle por el culebrón que ha protagonizado este verano por su ruptura con María José Suárez, el presunto chantaje de la mujer transexual con la que fue infiel a la modelo, Valeri, y su posible idilio con Hiba Abouk: "No te creas que me he leído todos los fascículos, pero le he ido escribiendo y tal, y le di el pésame por la ruptura con María José y hasta ahí puedo leer". "Luego he visto que es muy amigo de Hiba, ¿no? Y es que este hombre de verdad yo creo es que tiene un problema de guardamiento paquetil. ¿No? Le cuesta mucho contenerse, así que bueno, tiene muchas amigas, ¿qué le vamos a hacer? Tiene ahí una hiperactividad..." ha bromeado atizando al jinete, con el que tiene muy buena relación. "Yo he probado sus papas con choco, pero no las sexuales, ¿eh? O sea, yo he probado su paella, cocina muy bien. Alvarito cocina muy bien y es muy buena gente, hasta ahí puedo leer. La verdad que yo me divierto mucho. Me he reído muchísimo con él y tiene mucha energía" añade, reconociendo que en las distancias cortas te gana porque "es muy divertido, tiene mucho encanto. Entonces yo entiendo, además, que con esos ojos azules que él sabe que seduce, yo creo que es un tío... pues es un cañón". "A María José la conozco menos porque obviamente no he competido con ella, pero en las distancias cortas también es una mujer súper agradable, tiene un niño monísimo y, oye, no se merece tampoco el trato que creo que le ha dado, parece ser, Escassi, o sea que... pero en cada relación solo sabe realmente lo que hay las dos personas que están dentro de la relación. Si se ha montado la que se ha montado también es verdad que es agosto, que falta contenido y que bueno, bueno pues Escassi, este verano toca Escassi, pues el verano pasado fue otra cosa, no pasa nada" ha zanjado, quitando hierro a la polémica que se creó en torno a la ruptura.

Compartir nota: Guardar Nuevo