Lamine Yamal: "Intentamos pensar en la portería, ir como flechas hacia ella"

Barcelona, 24 ago (EFE).- El delantero del Barcelona Lamine Yamal, autor de un gol en la victoria de este sábado frente al Athletic Club (2-1) en LaLiga EA Sports, aseguró que el cuadro azulgrana intenta "pensar en la portería" y los jugadores tienen la premisa de ir "como flechas hacia ella" cuando recuperan el balón.

"Intentamos pensar en la portería. Cuando vemos el balón, vamos como flechas hacia ella", aseguró en declaraciones a 'DAZN' el extremo del Barça, quien admitió estar "muy feliz por la victoria", puesto que en su opinión es "muy importante empezar ganando en casa".

El delantero azulgrana explicó como vivió la acción de su gol: "He visto que venía Nico Williams, que no es muy intenso en la defensa, y cuando he visto un hueco he chutado".

Preguntado por su relación con el delantero del Athletic, Lamine Yamal admitió que ambos hablaron antes del partido, ya que son "muy buenos amigos"

Por último, el delantero subrayó la vocación ofensiva del Barça de Flick: "Los partidos se ganan con goles y cuantos más metamos, mejor".