El español Pablo Carreño se retira en su semifinal de Winston-Salem ante el estadounidense Michelsen

El tenista español Pablo Carreño no pudo clasificarse para la final del torneo de Winston-Salem (Estados Unidos), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, después de tener que retirarse por molestias físicas cuando había perdido el primer set e iba con rotura en contra en el segundo ante el estadounidense Alex Michelsen. El jugador asturiano buscaba su primera final desde el Masters 1000 de Montreal (Canadá) en 2022, pero no pudo continuar jugando al inicio del segundo parcial ante el joven americano de 19 años, frente al que había tenido su mejor opción en el primero. El tenista gijonés logró dos 'breaks' consecutivos para ponerse 5-2 y servicio, pero no fue capaz de cerrar el set ni siquiera tener una oportunidad y tras recibir cuatro juegos seguidos. Carreño consiguió salvar el 'tie-break', pero ahí no pudo con Michelsen (7/5). En el segundo, tras perder su saque con 1-1, el español decidió no continuar, seguramente de cara a no arriesgar su presencia en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que comienza este próximo lunes.

