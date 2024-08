Viernes, 23 de agosto de 2024 (22:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Robert F. Kennedy Jr. y sus giros: de querer ser el candidato demócrata a abrazar a Trump

Washington (EFE).- Controvertido y polémico desde el comienzo de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos hasta el final. Así ha sido el intento de Robert F. Kennedy Jr. de llegar a la Casa Blanca, un deseo poco realista que inició en el lado demócrata y ha acabado con un abrazo a Donald Trump. El hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy (ambos asesinados en la década de los 60) suspendió este viernes su campaña presidencial y mostró su apoyo a Trump porque el expresidente le ha prometido que, si llega al Gobierno, lo dejará luchar para acabar con las enfermedades crónicas como la diabetes.

EEUU ELECCIONES

Trump agradece a Robert F. Kennedy Jr. el apoyo electoral tras suspender su campaña

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, agradeció este viernes a Robert F. Kennedy Jr. el apoyo electoral que le entregó tras suspender minutos antes su campaña presidencial. "Quiero dar las gracias a Bobby. Es algo muy bonito lo que hizo y realmente importante. Es un gran tipo, respetado por todos", afirmó Trump en un acto de campaña en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

EEUU ELECCIONES

Harris se sumerge en una campaña histórica contra Trump

Chicago (EE.UU.) (EFE).- Con la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, llega al punto álgido de su carrera política con el desafío de mantener el impulso para ganar al expresidente republicano Donald Trump, que mantiene amplias opciones de victoria. Harris y Trump no solo empatan en las encuestas, sino también en el número de televidentes que se conectaron a sus respectivos discursos de aceptación de la nominación de sus partidos.

ALEMANIA ATAQUE

Varios muertos y heridos tras un ataque con cuchillo en un festival en Solingen (Alemania)

Berlín (EFE).- Varias personas muertas y heridas dejó este viernes en la noche un apuñalamiento en la ciudad alemana de Solingen (oeste), durante la celebración por el 650 aniversario de la localidad, informaron fuentes oficiales. Según las primeras informaciones, habría al menos tres muertos y varios heridos de gravedad, mientras la Policía busca al autor del ataque que continúa prófugo. La celebración, llamada 'Festival de la Diversidad' fue cancelada, al tiempo que hay cierres de carreteras y se ha pedido a los habitantes de la ciudad que permanezcan en sus casas, informó el diario Bild citando a la Policía local.

ISRAEL PALESTINA

Ambiente "positivo" y diálogo "constructivo" antes de negociaciones para tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- Egipto, Estados Unidos e Israel mantuvieron este viernes en El Cairo conversaciones para intentar cerrar diferentes brechas que alejaban la posibilidad de llegar a un acuerdo de tregua en Gaza, que transcurrieron en un ambiente "positivo" y "constructivo" antes de la próxima ronda de negociaciones prevista para este domingo, señalaron fuentes de los tres países. Una fuente egipcia conocedora de las conversaciones, que pidió el anonimato, informó a EFE de que la reunión tripartita se desarrolló en un "ambiente positivo" y en la que ha habido un "éxito en acercar" las posiciones divergentes, sin dar más detalles.

ISRAEL PALESTINA

Ataques israelíes causan al menos 30 muertos en Gaza. Israel dice haber eliminado a decenas de milicianos

Jerusalén (EFE).- Una treintena de palestinos murió por ataques israelíes desde el amanecer de este viernes en la Franja de Gaza, donde el Ejército aseguró haber eliminado a decenas de supuestos combatientes de Hamás en Jan Yunis y Deir al Balah, sur y centro del enclave, donde concentra su ofensiva militar y ordenó la evacuación de civiles de varias áreas, reduciendo al mínimo la "zona humanitaria". Según un comunicado castrense, la Fuerza Aérea atacó unos 30 objetivos militares de Hamás en las últimas 24 horas, incluidos "puestos militares, almacenes de armas y puntos de lanzamiento", principalmente en Jan Yunis.

ISRAEL PALESTINA

Egipto enviará a Hamás propuesta actualizada de tregua tras diálogo en El Cairo en "ambiente positivo"

El Cairo (EFE).- Egipto enviará el sábado una propuesta actualizada del acuerdo de tregua al grupo palestino Hamás después de que una representación egipcia mantuviera unas conversaciones con las delegaciones israelí y estadounidense en El Cairo, que se han desarrollado en un "ambiente positivo", afirmó este viernes a EFE una fuente egipcia. El fin de estas conversaciones es realizar unas negociaciones "eficientes y rápidas", que se prevé que comiencen el domingo en El Cairo, en las que se espera que acudan todas las partes, aunque la duda sigue puesta en la participación de Hamás.

VENEZUELA CRISIS

Venezuela tilda de cómplices violentos a 11 países que cuestionan la reelección de Maduro

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela tildó este viernes de cómplices violentos a los 11 países americanos cuyos Gobiernos no reconocen la victoria electoral de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, que aunque fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue siendo cuestionada por buena parte de la comunidad internacional. En un comunicado, Caracas "rechaza, en los términos más enérgicos, el grosero e insolente comunicado de los gobiernos" de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́, República Dominicana y Uruguay, en el que estos países denunciaron que el TSJ "pretende convalidar los resultados" electorales "sin sustento".

VENEZUELA CRISIS

La UE no reconocerá a Maduro sin actas verificadas. España tampoco lo hará

Santander (España) (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha avanzado este viernes que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales. Por su parte el Gobierno español anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas mientras no se publiquen de manera "íntegra y verificable" las actas electorales. Además Madrid reiteró su llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas.

LÍBANO ISRAEL

Israel mata a siete miembros de Hizbulá en Líbano y ataca objetivos vinculados en Siria

Beirut (EFE).- Las fuerzas israelíes mataron este viernes a siete miembros del grupo chií Hizbulá en diferentes puntos del sur del Líbano, al tiempo que bombardearon objetivos vinculados al movimiento armado en la vecina Siria, donde está presente como aliado de Damasco. Hizbulá anunció la muerte de siete de sus combatientes en una serie de comunicados, aunque sin ofrecer detalles sobre las circunstancias en que fueron eliminados ni en qué lugar del territorio libanés ocurrieron, como viene siendo su política habitual.

UCRANIA GUERRA

EE.UU. anuncia otro paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 125 millones de dólares

Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de unos 125 millones de dólares que incluye munición para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés) o proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros.El anuncio tiene lugar la víspera de que Ucrania celebre su trigésimo tercer aniversario de independencia y en un momento en que, según Washington, el país necesita "urgentemente" armas y equipamiento para defenderse de los continuos ataques rusos.

BANCOS CENTRALES

Powell confirma que en septiembre bajarán los tipos de interés en EE.UU. pero no dice cuánto

Washington (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó este viernes que "ha llegado el momento de hacer ajustes en la política monetaria" e iniciar una bajada de los tipos de interés, aunque no dio pistas sobre cuánto bajarán el próximo mes de septiembre. "La dirección que se debe seguir es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de riesgos", apuntó en el marco del simposio sobre política económica de Jackson Hole. EFE

int-jam/enb/cpy