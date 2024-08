Trump utiliza la crisis migratoria para atizar a Harris: "Es una marxista que va a dejar las fronteras abiertas"

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha vuelto a utilizar la crisis migratoria par atizar a su oponente demócrata en las próximas elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, a quien ha acusado de haber permitido una "invasión total" en la frontera. "Hay una invasión de nuestro país que tiene lugar en nuestra frontera sur. Es una invasión total. Y ahora está empezando en nuestra frontera norte también, a través de Canadá", ha dicho Trump en una entrevista para Fox News. Trump ha insistido en que Harris en su calidad de "zar de las fronteras" no ha sabido frenar una inmigración, que aumentó considerablemente en los primeros tres años de la Administración Biden. "Es una marxista de fronteras abiertas", ha dicho. "Están vaciando sus cárceles en Estados Unidos debido a su incompetencia y sus malas políticas fronterizas. Es una persona horrible, horrible para dirigir este país. No tendremos país si sale elegida", ha dicho Trump, asegurando que durante estos años se ha registrado la entrada de "un número récord de terroristas". Según el candidato republicano, son unos 20 millones de personas las que han cruzado a través de la frontera sur, "muchos de ellos" procedentes de "cárceles, instituciones mentales y manicomios", a medida que "otros países están liberando a sus presos de sus cárceles". En ese sentido, ha destacado que durante su mandato, Estados Unidos tuvo la frontera más segura de su historia y como muestra de ello, ha destacado, es el apoyo que ha recibido desde entonces de casi todos los cuerpos policiales del país. A su paso por la frontera en Arizona, Trump ha asegurado que ha visto cosas que la gente no creería. Es un lugar "realmente peligroso", ha dicho. "Ella es el zar de la frontera, pero ahora quiere negarlo. En cualquier caso, ella estaba a cargo de la frontera (...) Nunca ha habido una frontera tan insegura", ha dicho. Más allá de la situación en la frontera, Trump también ha acusado a Harris de querer subir los impuestos a las grandes empresas, las cuales, ha dicho, se irán a otros lugares, lo que afectará a los empleos de los estadounidenses, así como de destruir la industria en favor de China.

