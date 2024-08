Attal aboga ante Macron por un Gobierno que aglutine a la izquierda y la derecha "republicanas"

El primer ministro saliente de Francia, Gabriel Attal, ha defendido en su cita con el presidente Emmanuel Macron que el próximo jefe de Gobierno sea ajeno a la órbita oficialista y ha apostado por buscar un gabinete que represente a "un amplio espectro de sensibilidades" de la izquierda y la derecha consideradas "republicanas", es decir, más moderadas. Macron ha iniciado este viernes su ronda de contactos con los partidos para tratar de concretar el nombramiento de un nuevo primer ministro, si bien la postulación debe ser refrendada por la Asamblea Nacional, donde los diputados afines al presidente ya no alcanzan una mayoría suficiente tras las elecciones parlamentarias de julio. Attal ha explicado tras la reunión en una carta enviada a los miembros del grupo Renacimiento que en este encuentro ha defendido un "pacto de acción", habida cuenta de que "ningún bloque parlamentario" alcanza por sí solo el umbral de los 200 escaños, según Franceinfo. "He defendido la nominación de un nuevo primer ministro que no proceda de los partidos del bloque central", ha indicado, en un aparente llamamiento que excluye a las formaciones ultraderechistas y también a La Francia Insumisa (LFI), miembro del Nuevo Frente Popular (NFP) de izquierdas. De hecho, Attal ha advertido de que si el nuevo Gobierno incorpora a ministros de LFI promoverá una moción de censura, una advertencia que también ha planteado este viernes en el Elíseo el representante de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, que ha autodescartado a su grupo como integrante de una futura coalición. SATISFACCIÓN EN LA IZQUIERDA La izquierda, el primer bloque en desfilar por el Elíseo tras su victoria electoral, ha salido aparentemente satisfecha de esta toma de contacto. El secretario general de los socialistas, Olivier Faure, ha destacado que "el presidente reconoció que estabilidad no significa continuar con la política actual" y que anunciará el nombre del próximo primer ministro "pronto". Por su parte, el coordinador de LFI, Manuel Bompard, ha afirmado que Macron "parece empezar a comprender que perdió las elecciones", pese a que se resistiría aún a asumir "todas las consecuencias" que ello conlleva. La izquierda ha propuesto para encabezar al Gobierno a la economista Lucie Castets. Macron, que había aplazado las negociaciones hasta el final de los Juegos Olímpicos, se daría ahora de límite hasta el inicio de los Paralímpicos, el 28 de agosto, según fuentes citadas por Franceinfo. El Elíseo, sin embargo, ha evitado marcar una fecha concreta, más allá de apuntar que la decisión no se demorará.

Compartir nota: Guardar Nuevo