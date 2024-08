Alejandra Rubio da la espalda a la prensa tras las críticas a Carlo Costanzia por su alto nivel de vida

Está siendo un verano agridulce para Alejandra Rubio. Embarazada de seis meses, la hija de Terelu Campos está disfrutando de su dulce espera con diferentes escapadas con Carlo Costanzia a destinos como Marbella, Alicante, Pedraza o Galicia. Viajes que ha compartido en sus redes sociales, presumiendo de su abultada barriguita, y que han desatado críticas contra su novio. Y es que muchos no entienden el alto nivel de vida que lleva junto a la influencer si, como ha confesado recientemente, tiene problemas económicos y en ocasiones le ha costado llegar a fin de mes. Algo que parece que no ha sentado bien a la pareja. De regreso en Madrid tras haber puesto punto y final a sus vacaciones, Carlo se ha dejado ver por los alrededores de la casa de Alejandra paseando a su perro y, muy serio, ha reaccionado con indiferencia a los comentarios que cuestionan los lujos que se permite cuando no tiene trabajo. Y hoy, después de varios días en los que había preferido quedarse en casa, ha reaparecido la nieta de Teresa Campos. Luciendo su tripa de embarazada con un top blanco, y sin su novio, Alejandra ha dado la espalda a las cámaras y, sin ocultar su fastidio, ha apurado el paso para entrar en su casa sin revelar cómo se encuentra y cómo está llevando su último verano antes de convertirse en mamá.

Compartir nota: Guardar Nuevo