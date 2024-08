Miércoles, 21 de agosto de 2024 (07.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 21 ago (EFE).-

.- Kibutz Nirim (Israel).- Israel entierra a los seis rehenes cuyos cuerpos fueron rescatados por el Ejército en el sur de la Franja de Gaza, donde mantiene una intensa ofensiva militar mientras siguen los esfuerzos internacionales por cerrar un acuerdo de alto el fuego.

(foto)(vídeo)

.- Leópolis (Ucrania).- La incursión ucraniana en Kursk busca consolidar su control sobre los territorios conquistados, de unos 1.250 kilómetros cuadrados según Kiev, mientras Rusia sigue ejerciendo presión en el frente de Donetsk, donde avanza de forma lenta pero imparable hacia Pokrovsk.

(vídeo)

.- Chicago (EE.UU.).- La Convención Nacional Demócrata llega a su recta final con el discurso de aceptación del candidato a vicepresidente, el gobernador Tim Walz, que ha pasado de ser un desconocido del estado eminentemente rural de Minesota a un popular símbolo del padre sencillo de Medio Oeste.

(foto)(vídeo)(directo)

.- Chicago (EE.UU.).- La oposición al apoyo de EE.UU. a Israel se ha hecho un hueco en la Convención Demócrata en Chicago, encarnada en una treintena de delegados que decidieron no darle su voto a Kamala Harris, en un gesto simbólico con el que esperan llamar la atención de los votantes y la campaña.

(foto)(vídeo)

.- Chicago (EE.UU.).- El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, conversa con EFE sobre las elecciones de noviembre y las diferencia entre las políticas migratorias del expresidente republicano Donald Trump y la actual vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, a quien él mismo ha aconsejado sobre temas relacionados con la frontera.

(foto)(vídeo)

.- Asheboro (EE.UU).- El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) celebra un mitin en Asheboro (Carolina del Norte) centrado en la seguridad nacional.

(foto)(vídeo)(directo)

.- Caracas (Venezuela).- Tras 24 días de las presidenciales, Venezuela aún no conoce los resultados electorales desagregados, mientras avanza un controvertido proceso judicial para la "validación" de la anunciada victoria de Nicolás Maduro, un triunfo que rechaza la oposición, que insiste en la victoria de Edmundo González Urrutia.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad de México.- El Poder Judicial comienza un paro nacional indefinido en México y protesta contra la reforma para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y a la Suprema Corte que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha calificado la huelga de "ilegal".

(foto)(vídeo)

.- Calcuta (India).- El hallazgo del cuerpo torturado de una médico, en un salón de un hospital público, mantiene a la India desde hace una semana sumergida en protestas por el alcance y las fallas del sistema indio ante la violación, despertando nuevos miedos ante un lastre social que provoca una víctima cada 16 minutos en este país.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Porticello (Italia).- Los servicios de emergencia italianos prosiguen la búsqueda de los seis desaparecidos en el naufragio de un yate frente a las costas de Sicilia.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- La Fiscalía comenzará este jueves a tomar declaración a los testigos citados en el marco de la denuncia por violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez.

(foto)(vídeo)

.- Taipéi (Taiwán).- Nikki Haley, excandidata republicana a la Casa Blanca y exembajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas, participa en el Foro Ketagalan de Taipéi, un evento centrado en cuestiones de seguridad del Indopacífico en el que también estará presente el exprimer ministro japonés Yoshihiko Noda.

(foto)(vídeo)

.- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, viaja Moldavia.

(foto)(vídeo)

.- Isla Halmahera (Indonesia).- Un grupo de escaladores que se encontraba en la cima del volcán indonesio Dukono (isla Halmahera, norte del archipiélago) lograron salvar su vida en una frenética escapada al ser sorprendidos por una espectacular erupción el pasado sábado, según confirmó este miércoles a EFE la Agencia de Desastres.

(vídeo)

.- Lima (Perú).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho evalúa la solicitud de prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, investigado por tráfico de influencias.

(vídeo)

.- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco celebra la tradicional audiencia general ante miles de fieles.

(foto)(vídeo)

.- Santiago de Chile.- La "Venda Sexy", uno de centros de violencia política y sexual más siniestros de la dictadura de Pinochet, se reinventa como un sitio de memoria dinámico, que invita a reabrir “las luchas del pasado” para ligarlas con el presente.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a junio, después de que en mayo pasado se registrara una recuperación del 2,3 % interanual.

(foto)(vídeo)

.- Tokio (Japón).- La Organización nacional de Turismo de Japón publica los datos sobre el número de visitantes extranjeros al país el pasado julio, después de que en meses precedentes se hayan registrado cifras récord.

(foto)(vídeo)

.- Tokio (Japón).- El Gobierno de Japón publica los datos de la balanza comercial correspondientes a julio.

(foto)(vídeo)

.- Seúl (Corea del Sur).- Miembros de la Federación Coreana de Movimientos Medioambientales protestaron este miércoles en Seúl contra el vertido de agua tratada de Fukushima.

(foto)(vídeo)

.- Miami (EE.UU.).- La serie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power', que llega a su segunda temporada,' ha entusiasmado a los espectadores, porque su eje es la eterna lucha entre el bien y el mal, con personajes que "tratan de encontrar su lugar en la Tierra Media", el ficticio continente del universo creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien.

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconocerá la trayectoria del salsero Víctor Manuelle, al que otorgará las llaves de la ciudad, evento que concluirá con un concierto del puertorriqueño.

(foto)(vídeo)

.- Totorenda (Bolivia).- La miel producida por las abejas señoritas o nativas ha sido parte de la vida de las comunidades guaraníes de Bolivia desde siempre y ahora es un componente importante en la búsqueda de autonomía económica de mujeres que, además de ser apicultoras, cuidan los bosques del Chaco en Chuquisaca.

(foto)(vídeo)

.- París (Francia).- Con Lana del Rey como cabeza de cartel, el Festival Rock en Seine de París da inicio a su edición número 21, que llega enmarcada dentro de la Olimpiada Cultural y que encarnará en especial el espíritu paralímpico con artistas discapacitados, exposiciones, instalaciones adaptadas y el paso el día 25 de la llama paralímpica.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

