México lidera la expansión de empresas de inteligencia artificial en Latinoamérica

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- México lideró entre 2018 y 2024 la expansión de empresas de inteligencia artificial (IA) en Latinoamérica, al sumar 362 compañías este año, un crecimiento de casi 10 veces, según reveló este miércoles un reporte de la incubadora de emprendimientos Endeavor y el banco Santander.

Según el documento ‘La era de la IA en México’, las empresas relacionadas al uso de IA en el país creció 965 %, al pasar de 34 emprendimientos, en 2018, a 362 en 2024.

Esto, apuntó, consolidó a México como potencia de la transformación digital en la región, así como en un centro para la innovación en IA, por encima de países como Brasil, Chile, Colombia y Argentina.

El reporte de Endeavor y Santander México estima que, solo en 2022 y 2023, las empresas de IA han recibido inversiones por casi 640 millones de dólares, han generado 11.273 empleos y una expectativa de ingresos por más de 1,3 millones de dólares en promedio.

Los segmentos “más prominentes” incluyen ‘Business Inteligence & Analytics (Inteligencia y análisis de negocios)’, con un 32 % del mercado, ‘Machine Learning (aprendizaje autónomo)’, con 23 % y ‘RPA (automatización robótica de procesos) & Robótica’, con 13 %.

El reporte también ubica a Ciudad de México como el principal destino para la inversión en IA, con 49 % de los emprendimientos del sector (180 empresas), seguido de Jalisco, con un 10 % (34) y Nuevo León, con 9 % (32).

El mayor número de compañías de IA en México enfocan sus esfuerzos a industrias como la logística, manufactura, ventas minoristas, servicios financieros, comercio electrónico, desarrollo de software, servicios de publicidad y posicionamiento, así como servicios y tecnologías de la información.

“En Santander México, estamos convencidos de que la inteligencia artificial es uno de los pilares que redefinirá el futuro de nuestra sociedad y economía, por ello merece un análisis detallado del ecosistema mexicano", señaló Laura Cruz, directora general adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente del banco.

Vincent Speranza, director general de Endeavor México, detalló que, en 2021, el sector observó un "exceso" de bondades por los mercados financieros con 18 rondas de inversión por más de 728 millones de dólares.

Sin embargo, reconoció que las inversiones disminuyeron hasta los 152 millones de dólares en 2023, por un ajuste tras distorsiones ocasionadas por la pandemia de covid-19, que impulsó el ahorro y las inversiones en todas las bolsas.

“Vimos en ‘venture capital’ este pico en donde Latinoamérica, México llegó a tener en el 2021 lo equivalente a una década de capital combinada (…) entonces hay una corrección que explica el rezago del 2022 y del 2023", destacó.

Speranza abundó que el apetito de inversionistas no ha disminuido, pero resaltó que ahora la línea del financiamiento es más estricta, por lo que los emprendimientos se vuelven cada vez más complejos, con mejores proyecciones de negocio y con una rentabilidad mayor.

El estudio también señaló que tres de cada cinco compañías no adoptan a la IA porque no saben cómo usarla o no hay casos de usos específicos en su industria, mientras que seis de cada 10 declararon que su personal no está preparado para trabajar con ella.

En tanto, la percepción positiva de la IA es del 58 %, mayor al 31 % en Estados Unidos, lo que refleja “la creciente aceptación y reconocimiento del potencial transformador de la IA en la sociedad mexicana”.

No obstante, también resaltó que la ciberseguridad (26 %), el cumplimiento regulatorio (16 %) y la inexactitud de los resultados (16 %) son algunos de los obstáculos identificados en México por las empresas desarrolladoras de IA.

Además, identifica al talento especializado como una barrera permanente, con los ingenieros de IA como los perfiles más difíciles de encontrar en el mercado, seguido de ingenieros de software y científicos de datos.