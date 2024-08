Unicaja supera el 76% de ejecución de su programa de recompra de acciones

Unicaja ha alcanzado ya el 76,9% de ejecución de su programa de recompra de acciones, según ha notificado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Unicaja lanzó este programa el pasado mes de marzo y ha empleado en él, hasta la fecha, casi 77 millones de euros, comprando un total de 63,7 millones de acciones. La entidad tiene previsto recomprar un máximo de 100,8 millones de títulos, representativos del 3,8% de su capital social. Según los términos del programa, las acciones se comprarán a precio de mercado aunque con limitaciones: el precio de compra no podrá ser superior al de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta en el centro de negociación donde se efectúe la compra. En lo referido al volumen, Unicaja no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones de la sociedad en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario de las acciones de la entidad a los efectos del cómputo tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte (20) días hábiles anteriores a la fecha de cada compra. La duración máxima del programa es de un año. No obstante, el banco se reserva el derecho a finalizar el programa si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, la entidad hubiera adquirido al amparo del mismo acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe monetario máximo o el número máximo de acciones previstos anteriormente, o si concurriera otra circunstancia que así lo aconsejara.

