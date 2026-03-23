El enviado chino alerta de "consecuencias insoportables para todos" si se bloquea Ormuz

Pekín, 23 mar (EFE).- El enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, advirtió este lunes de que si se produce un "cierre continuado" del estrecho de Ormuz, las consecuencias serán "insoportables para todas las partes".

El diplomático, que acaba de concluir una gira por Oriente Medio que lo llevó a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Baréin, indicó en un encuentro con la prensa en Pekín que "todas las partes creen que el Estrecho es vital para la seguridad energética mundial y la estabilidad de las cadenas de suministro".

Zhai declaró que la seguridad y la estabilidad de la región del Estrecho son "responsabilidad compartida de la comunidad internacional" y van en el "interés común" de todas las partes.

El funcionario chino aseveró que durante su visita a la región "todas las partes expresaron su preocupación" por esta vía marítima, por lo que pidió "poner fin a las acciones militares de inmediato".

"La seguridad del estrecho de Ormuz y de otras líneas marítimas comerciales no debe amenazarse", exhortó Zhai.

"Para evitar una mayor escalada, mantenemos comunicación con todas las partes respecto a la situación del estrecho y esperamos que la situación se aclare, ya que solo la desescalada y el alto el fuego pueden resolver el problema fundamental", indicó el diplomático.

Zhai recalcó este lunes que no deben atacarse "bajo ninguna circunstancia" las instalaciones energéticas de toda la región afectada por la guerra ni cruzar la "línea roja" que protege a los civiles, tras la amenaza de EE.UU. de atacar las centrales eléctricas iraníes y de Teherán de responder a ello.

El Gobierno chino aseguró la semana pasada que Zhai pidió a sus interlocutores durante su viaje por la región "detener de inmediato las operaciones militares y evitar que la situación se deteriore hasta alcanzar un estado incontrolable".

Zhai "mantuvo intercambios en profundidad sobre la situación regional" con representantes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Egipto, el Consejo de Cooperación del Golfo y de la Liga Árabe, según las autoridades chinas.

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, ante una escalada que ha empezado a trasladarse al mercado interno chino, con subidas recientes en los precios de los combustibles.

El gigante asiático ha instado repetidamente a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz. EFE

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