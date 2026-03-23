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Los detenidos por prender fuego a una mujer en Madrid son el marido y dos sicarios

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Madrid, 23 mar (EFE).- Los tres detenidos por la Guardia Civil acusados de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva a principios de febrero son su marido y dos sicarios.

La Guardia Civil informó este domingo en un comunicado de estas tres detenciones practicadas el pasado miércoles -dos de ellas en la localidad de Móstoles y otra en el municipio de Quijorna- si bien fuentes de la investigación han detallado a EFE que se trata del marido de la víctima como presunto inductor de la agresión y otro dos hombres como autores materiales.

El brutal ataque se produjo el pasado 2 de febrero cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo.

La mujer aún continúa ingresada en un centro hospitalario madrileño, en tanto que la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo la agresión.

Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos. EFE

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