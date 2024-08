Martes, 20 de agosto de 2024 (22:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Blinken dice que hará "todo lo posible" para que Hamás acepte la propuesta de tregua

El Cairo (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló este martes desde Doha que hará "todo lo posible" para que el grupo palestino Hamás acepte la última propuesta estadounidense de tregua con Israel en la Franja de Gaza. "Egipto y Catar están dejando claro a Hamás lo que hay en la propuesta, explicándole lo que es necesario en caso de que haya alguna confusión, para que Hamás lo entienda todo y esté de acuerdo con ella", afirmó Blinken en una comparecencia de prensa, en la que dijo que "hará todo lo posible" para que el grupo palestino acepte la última propuesta que se ofreció en Doha el viernes pasado.

ISRAEL PALESTINA

Un nuevo ataque israelí en el centro de Gaza deja nueve muertos y decenas de heridos

Jerusalén (EFE).- Un nuevo ataque israelí contra la localidad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, dejó este martes al menos nueve muertos y decenas de heridos, según informan medios locales y la cadena catarí Al Jazeera, que citan fuentes médicas. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, por su parte, confirmó que al menos siete personas murieron o resultaron heridas en el bombardeo, que tuvo lugar cerca de la rotonda de Birka, en el corazón de la ciudad. El ataque eleva la cifra de fallecidos en lo que va de día en Gaza a 32.

ISRAEL PALESTINA

Varias ONG piden un alto el fuego inmediato en Gaza para vacunar a menores contra la polio

Jerusalén (EFE).- Una veintena de ONG y varios profesionales de la medicina firmaron hoy un comunicado exigiendo un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza para poder poner en marcha una campaña de vacunación contra la polio para unos 640.000 niños menores de 10 años, y evitar así que estalle "un brote masivo", tras confirmarse el primer caso de la enfermedad el pasado viernes en un niño no vacunado. "Ahora que la poliomielitis está confirmada, la respuesta debe medirse en horas, no en semanas. Sin una acción inmediata, toda una generación está en riesgo de infección, y cientos de niños y niñas se enfrentan a la parálisis por una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con una simple vacuna", aseguró Jeremy Stoner, director regional de Save the Children para Oriente Medio, en el escrito.

MPOX ÁFRICA

El mpox se expande en la R. Democrática del Congo a la espera de las primeras vacunas

Adís Abeba/Kinsasa (EFE).- El virus del mpox continúa su expansión en la República Democrática del Congo (RDC), donde se han registrado más de mil nuevos casos y 24 muertes en la última semana, mientras el país y la Unión Africana (UA) esperan la llegada de las primeras vacunas en los próximos días. "Todavía no hemos empezado a vacunar, lo haremos dentro de unos días", declaró este martes el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa semanal para evaluar el impacto del nuevo brote de mpox originado en la RDC.

AMÉRICA ELECCIONES

OEA dice que sistema democrático venezolano "colapsó" por falta de independencia electoral

Luque (Paraguay) (EFE).- La falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador al presidente Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, advirtió este martes el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americano (OEA), Francisco Guerrero. "¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar tres semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó", señaló a EFE Guerrero, que participa en la ciudad paraguaya de Luque de la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE).

UCRANIA GUERRA

Ucrania controla 1.260 kilómetros cuadrados y 93 localidades en Kursk, según Kiev

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Ucrania controla actualmente más de 1.260 kilómetros cuadrados y 93 localidades en la región rusa de Kursk, según declaró este martes el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski. La ofensiva de Kursk fue lanzada "con el objetivo de crear una zona de seguridad y detener los ataques contra infraestructuras civiles en la región ucraniana de Sumi desde territorio de la Federación Rusa, así como para sobreponernos al enemigo", dijo Sirski en un discurso al Congreso de Autoridades Locales y Regionales.

LIBIA ONU

"El statu quo en Libia no es sostenible", advierte la enviada de la ONU para Libia

Naciones Unidas (EFE).- La enviada especial interina de la ONU para Libia, Stephanie Khoury, advirtió este martes en una reunión del Consejo de Seguridad que "el statu quo no es sostenible" en el país y señaló el "rápido deterioro" de su estabilidad en los dos últimos meses. "En ausencia de nuevas conversaciones políticas que lleven a un gobierno unificado y a elecciones, ven a dónde se dirige esto: a una mayor inestabilidad política, financiera y de seguridad, al arraigo de las divisiones políticas y territoriales y a una mayor inestabilidad nacional y regional", dijo la diplomática.

EEUU JUSTICIA

Bob Menéndez, uno de los mayores líderes latinos en EEUU, sale hoy por la puerta trasera

Nueva York (EE.UU.) (EFE).- El senador de origen cubano Bob Menéndez, otrora el latino de mayor influencia en la política estadounidense, concluye este martes su historia en el Congreso cuando se hace efectiva su renuncia presentada después de ser declarado culpable de 16 cargos de corrupción y soborno. Este 20 de agosto supone el fin de la carrera política de cerca de 50 años que Menéndez construyó desde Nueva Jersey, en la que pudo posicionarse como una importante figura demócrata y el más destacado de la comunidad hispana, al convertirse en el primer latino en presidir el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

MÉXICO INFANCIA

La pobreza infantil se redujo al 45,8 % durante el sexenio de López Obrador, según Unicef

Ciudad de México (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) documentó una reducción de casi siete puntos porcentuales, hasta el 45,8 %, en la población infantil en pobreza en México durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según un informe difundido este martes. Según se explica en el documento 'Un buen sexenio para la niñez', presentado en el Museo Nacional de Antropología, el Gobierno de México "ha hecho grandes esfuerzos por superar las condiciones de pobreza que vive la población, logrando mejoras significativas".

EEUU VIOLENCIA

Colorado crea grupo para enfrentar a banda criminal transnacional Tren de Aragua en Denver

Denver (EE.UU.) (EFE).- Las autoridades de Colorado (EE.UU.), junto con las federales anunciaron esta semana la creación de un "grupo de trabajo" que busca identificar y detener a miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que opera desde hace meses en el área metropolitana de Denver. Desde principios del mes, los departamentos policiales de las principales ciudades de Colorado se encuentran en alerta ante posibles amenazas contra uniformados de ese estado por parte de la organización criminal internacional que comenzó a ganar influencia en Estados Unidos.

BANGLADÉS ONU

La ONU urge a Yunus a proteger refugiados rohinyás en Bangladés ante "deterioro" en Birmania

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, ha urgido a Muhammad Yunus, el líder del Gobierno interino de Bangladés, a proteger a los refugiados rohinyás en Bangladés ante el "deterioro de la situación" en Birmania, según informó este martes su portavoz. En su rueda de prensa diaria, el portavoz Stéphane Dujarric dijo que Guterres ha enviado una carta de felicitación al premio Nobel por su cargo, en el que aplaude sus esfuerzos para "restaurar la calma y organizar las elecciones parlamentarias en Bangladés" y le hace varias peticiones.

PARAGUAY JUSTICIA

Fiscalía investiga muerte de diputado en Paraguay y el caso divide opiniones en el Congreso

Asunción (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay anunció este martes que se inició una investigación preliminar de un allanamiento que desembocó en la muerte de un diputado del oficialismo, en un presunto cruce de disparos con las autoridades, y aseguró que el hecho "debe ser esclarecido". La muerte de Eulalio 'Lalo' Gomes durante la operación de registro a su vivienda dividió las opiniones en el Congreso, donde la Cámara Baja aprobó una resolución en la que pide la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, mientras que el Senado respaldó a ambos funcionarios. Por su parte, el presidente paraguayo, Santiago Peña, lamentó la muerte del diputado, reafirmó su compromiso con las instituciones y dio un espaldarazo a su ministro Riera. EFE

