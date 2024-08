Kamala Harris imita la magia de la propaganda de Obama en la convención demócrata

Beatriz Pascual Macías

Chicago (EE.UU.), 20 ago (EFE).- La campaña de la aspirante demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, está intentando emular el éxito de la propaganda de Barack Obama en 2008, con carteles, lemas y una imagen de esperanza y cambio que buscan despertar el mismo entusiasmo entre los votantes.

En Chicago, donde se celebra esta semana la Convención Nacional Demócrata, hay paredes de edificios forradas con unos carteles con el rostro de Harris que han sido elaborados por el mismo artista, Shepard Fairey, que hizo el icónico póster 'Hope' que se convirtió en un símbolo prominente de la campaña de Obama en 2008.

Si la palabra que estaba debajo del póster de Obama era 'Hope' (esperanza), la de Harris es ' Forward' (hacia delante) y muestra a la candidata demócrata con el rostro en tonos azules que contrastan con el rojo de sus labios. Además, la vicepresidenta aparece luciendo un collar y pendientes de perlas.

El sentimiento de que Harris es la heredera del legado de Obama es generalizado entre los delegados que acuden a la convención demócrata, en la que la estrella de la noche de este martes será el propio expresidente y la exprimera dama, Michelle Obama.

Valeria Hernández, de 32 años, dijo a EFE que existe un "renovado sentimiento de esperanza" desde que Harris se convirtió en la aspirante demócrata después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, pusiera fin a su campaña tras recibir presión interna de su partido.

"No he visto este entusiasmo desde Obama. Es muy difícil de describir, he intentado contárselo a mi familia y amigos, pero no puedo. Es una experiencia única que no se puede explicar y se puede sentir en todas partes", afirmó Hernández, que vive en Sacramento (California) y tiene raíces mexicanas.

Si Harris llega a la Casa Blanca haría historia como la primera mujer afroamericana y de origen asiático en romper ese techo de cristal. Obama fue el primer afroamericano en hacerlo en 2008 y lo hizo impulsado por el lema de 'Hope and Change' (esperanza y cambio).

Harris ha usado una oratoria similar, asegurando una y otra vez en sus discursos 'We Are Not Going Back' (no vamos a volver atrás), lema que aparece replicado en las pancartas y camisetas que llevan los asistentes a la convención en los pasillos del estadio United Center en Chicago.

Otras de las camisetas lucen el cartel de Harris diseñado por Shepard Fairey, que reproduce en letras azules el lema 'Yes, we Kam', en referencia al nombre de Kamala , replicando el emblemático 'Yes, we Can' (sí, se puede) que encumbró a Obama.

También se pueden ver en los pasillos de la convención gorros estrafalarios con la bandera de Estados Unidos y hasta calcetines con el rostro sonriente de Harris. EFE

bpm/aaca/sbb

(foto)(video)