Canarias desarrolla programas sociales dirigidos a los isleños residentes en hispanoamérica, especialmente en Venezuela

La Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias desarrolla un programa de acciones sociales dirigido a los canarios residentes en el exterior, especialmente en países de hispanoamérica, y en concreto en Venezuela. En un comunicado, el director general de Emigración, José Téllez, ha explicado que para ello ha destinado este año una partida presupuestaria de 632.330 euros que tiene como objetivo "mejorar la atención sanitaria y social de aquellos canarios, y en algunos casos, de sus descendientes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, bien por no tener recursos o por no tener una familia de apoyo que les pueda asistir en su soledad o en una enfermedad". De esta manera, hay cuatro líneas de actuación diferentes: los consultorios médicos, los centros de acogida residencial, la asistencia domiciliaria y los centros de día. Lo consultorios médicos, para los que se disponen 217.330 euros, funcionan gracias a las entidades canarias en el exterior donde están ubicados, y la contribución del Gobierno les permite atender diversas especialidades de atención primaria para canarios y sus descendientes. En Venezuela están en funcionamiento 16 de estos servicios, distribuidos en 10 estados, a los que se han destinado 201.252 euros para gastos de funcionamiento y material sanitario: Caracas (5), La Guaira, Lara, Mérida, Yaracuy, Aragua (2), Anzoátegui, Guárico, Carabobo y Falcón. Asimismo, en los estados de Aragua y Carabobo se ofrecen algunas jornadas de atención médica descentralizada. En Uruguay se atiende en un consultorio médico en Montevideo, que recibe una partida económica de 11.000 euros. MAYORES Y DEPENDIENTES Además, el Gobierno de Canarias contribuye al funcionamiento de tres centros de acogida residencial para mayores canarios en Venezuela, que no disponen ni de recursos ni de apoyo familiar. Se encuentran en la Fundación Nuestra Señora de las Nieves en Cagua, estado Aragua; en la Fundación Nuestra Señora de Los Reyes, en Quíbor, estado Lara; y en el Centro de Mayores San Vicente de Paúl en Valencia, estado Carabobo. Estos centros cuentan con una aportación de 155.000 euros Por otra parte, también se colabora en el funcionamiento de varios centros de día donde se promociona la autonomía personal así como actividades socio culturales que les permitan disfrutar de un envejecimiento activo, con una partida total de 140.000 euros. En la actualidad existen siete centros en Venezuela, para los que se destinan 106.300 euros, en cinco estados Lara, Guárico, Caracas(3), La Guaira y Anzoátegui. Así como los centros de Argentina, en Rosario, con una contribución de 12.700 euros; y de Uruguay, en Montevideo, con una aportación de 21.000 euros. En cuanto a la asistencia domiciliaria para personas con discapacidad o situación de dependencia se desarrolla un programa en Venezuela que da apoyo a 244 beneficiarios en 9 estados: Caracas, Miranda, Aragua, Lara, Portuguesa, Mérida, Yaracuy, Carabobo y La Guaira, y a los que se destinan 120.000 euros que permite una ayuda para el cuidado personal y de la casa, así como apoyo para realizar la compra de medicamentos o productos de primera necesidad.

