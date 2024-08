Alaphilippe, un doble campeón del mundo correrá en el Tudor de Cancellara

Lousa (Portugal), 19 ago (EFE).- El francés Julia Alaphilippe, doble campeón del Mundo en ruta, dejará el Soudal Quick Step después de 11 temporadas para vestir a partir de 2025 el maillot del Tudor, dirigido por el exciclista suizo Fabian Cancellara.

La formación suiza ha hecho oficial el fichaje de Alaphilippe (Saint Amand-Montrond, 32 años) para las tres próximas temporadas, con quien cuenta para el Tour de Francia 2025.

" Después de más de diez años en el mismo equipo, era hora de un cambio. Me encanta el proyecto del Tudor Pro Cycling desde el principio. Vi llegar y desarrollarse al equipo, y también conozco a algunos de los ciclistas y miembros del personal", señaló Alaphilippe.

Este fichaje supone el mayor cambio desde el comienzo de su carrera y la primera vez que correrá con otro equipo.

"El equipo me hace querer formar parte de él. Quiero desempeñar mi papel de líder, aunque no sea el único y creo que eso es bueno. También quiero guiar a los jóvenes, aunque todavía no soy muy mayor. Tengo mucha experiencia y eso puede ser importante para los jóvenes del equipo. Es una gran motivación para aportar lo que sé y mi forma de ser", añadió.

El director del equipo, Fabián Cancellara, contará como líderes con Alaphilippe y Marc Hirschi.

"Estamos muy contentos de que Julian se una al equipo. Es un gran corredor que encarna perfectamente nuestra actitud. Todavía tiene el entusiasmo necesario para rendir al más alto nivel y aportará estabilidad y experiencia al equipo. Tener a Julian y Marc Hirschi como dos líderes es una oportunidad. Se quitarán presión mutuamente pero también se fortalecerán mutuamente", dijo "Espartaco" Cancellara.