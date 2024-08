Paula Badosa se mete a lo grande en semifinales de Cincinnati

La tenista española Paula Badosa ha ganado en los cuartos de final del torneo WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 3-6 y 2-6 en apenas una hora y 6 minutos de partido para meterse en semifinales, en un duelo contra la estadounidense Jessica Pegula. Badosa, que sigue demostrando que está en un muy buen estado de forma, sigue creciendo en el Masters de Cincinnati y no tuvo piedad de Pavlyuchenkova, a la que arrolló en apenas una hora de juego y firmando su primer acceso a una semifinales de un torneo WTA 1.000 desde 2022. En el torneo 500 de Washington la catalana alcanzó por primera vez desde su lesión y larga ausencia en el circuito unos cuartos. Ahora, en Cincinnati, da un paso más y está ya en semifinales, en las que se medirá a una Pegula que actualmente es la número 6 del mundo --la 36, Badosa-- y a la que no ha ganado nunca en sus enfrentamientos previos. Ante Pavlyuchenkova, con un público favorable a la de Begur pero nacida en Nueva York, Badosa salvó una bola de rotura en contra pero se mantuvo firme para ir siempre por delante y dominando el partido, cerrando la primera manga con 3-6 a su favor. Y en el segundo set su dominio fue a más ante la actual número 28 del ranking WTA --por encima, de forma engañosa, de la catalana-- y no dio opciones a su rival, para con 40-30 a su favor y con su saque aprovechar la bola de partido para cerrar el duelo y acceder a las 'semis' de Cincinnati. Jessica Pegula, su próxima rival, sufrió más que Badosa para derrotar a Leylah Fernández en tres sets (7-5, 6-7, y 7-6) y en más de tres horas de juego. La otra semifinal la disputarán la polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

