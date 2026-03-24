Agencias

Ascienden a más de 1.070 los muertos y cerca de 3.000 los heridos por ataques de Israel en Líbano

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Las autoridades libanesas han elevado este martes más de 1.070 los muertos y cerca de 3.000 los heridos a causa de los ataques efectuados por el Ejército israelí contra el país vecino desde el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Sanidad libanés ha difundido estas cifras en su balance diario, precisando que desde principios de mes 1.072 han fallecido y 2.966 han resultado heridas, incluidos 33 muertos y 90 heridos en las últimas 24 horas.

Los datos globales incluyen 121 menores muertos y otros 382 heridos como consecuencia de los ataques israelíes, que han provocado por otra parte el desplazamiento de más de un millón de personas desde que a principios de mes el partido-milicia chií libanés Hezbolá retomara el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí, en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

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