Los líderes de La Izquierda de Alemania anuncian que no volverán a presentarse a la jefatura del partido

Los líderes del partido alemán La Izquierda, Janine Wissler y Martin Schirdewan, han anunciado este domingo que no volverán a presentarse a la jefatura del movimiento que será renovada durante el congreso que tendrá lugar el próximo mes de octubre. "No ha sido siempre fácil ser la presidenta de La Izquierda, pero siempre ha sido un honor. No volveré a presentarme como candidata en el próximo congreso que tendrá lugar en Halle", ha declarado Wissler en un mensaje que acompaña al comunicado oficial del partido en la cuenta de la red social X. Schirdewan también ha confirmado en X la misma decisión antes de asegurar que seguirá trabajando por la "renovación" del partido, de capa caída desde las últimas elecciones legislativas de 2021. A tal punto ha llegado la crisis que la formación, durante su reciente anuncio del próximo congreso, reconoció que el partido "indudablemente se encuentra en una crisis existencial". Cabe recordar que en las legislativas de hace tres años, solo recabó el 4,9 por ciento de los votos, una décima por debajo del porcentaje necesario para tener presencia en el Bundestag. Aunque La Izquierda acabó obteniendo escaños gracias a una regla especial que favorece a los partidos minoritarios, la hemorragia de votos prosiguió en las últimas elecciones europeas, donde solo consiguió un 2,7 por ciento de los votos.

