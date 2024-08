Los extintos dodos eran aves activas y rápidas

Una revisión de literatura científica y relatos antiguos ha transformado la visión sobre los dodos, grandes aves no voladoras extintas hace siglos tras el contacto humano. Desde que fue avistado por última vez en 1662, el dodo se ha convertido en el símbolo de la extinción. Pero a pesar de su fama, se sabe sorprendentemente poco sobre estas grandes aves. Un equipo de científicos está intentando cambiar esto, revelando en el proceso que los dodos eran aves activas y rápidas que prosperaron en Mauricio antes de ser llevadas a la extinción. El desconocimiento se debe en gran medida al hecho de que fue registrado por primera vez y luego llevado a la extinción antes de que se estableciera la ciencia moderna de describir las especies. Nuestro conocimiento temprano del ave se basa en informes ad hoc de marineros y comerciantes en lugar de en el "espécimen tipo", el nombre que se le da al primer individuo recolectado a partir del cual se define una especie. Como resultado, durante los últimos 400 años ha habido mucha confusión sobre el dodo y una especie estrechamente relacionada conocida como el solitario. Ambas aves vivían en islas remotas del océano Índico y ambas fueron objeto de debate sobre cómo surgieron exactamente; incluso se las consideró míticas en algún momento. En un esfuerzo por intentar resolver algunas de estas preguntas, un equipo de científicos de la Universidad de Southampton, el Museo de Historia Natural de Londres y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford han llevado a cabo una de las revisiones más exhaustivas de estas aves hasta la fecha. Esto incluyó revisar toda la literatura histórica y los especímenes que se han recopilado. Los resultados iniciales de su investigación sobre la clasificación del dodo y el solitario y su lugar en el árbol evolutivo de la vida se han publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society. Cuando los marineros holandeses llegaron por primera vez a las islas de Mauricio y Rodrigues, se encontraron con un par de aves que no se veían en ningún otro lugar: el dodo y el solitario. Ambas aves eran animales grandes, no voladoras y que vivían en los bosques. Solo se las encontró en dos islas aisladas en el sur del océano Índico: el dodo vivía en Mauricio y el solitario, menos conocido, en Rodrigues. Aunque estos viajeros holandeses no fueron los primeros en desembarcar en las islas, que habían sido visitadas por barcos árabes y portugueses, decidieron establecerse. Los marineros comenzaron a cazar al dodo y al solitario, que debido a su vida aislada no temían a los cazadores. Esto redujo enormemente su número, pero fue la colección de criaturas que los marineros trajeron consigo, incluidos perros, gatos, cerdos y ratas, lo que selló el destino de las aves. En tan solo unos pocos cientos de años, tanto el dodo como el solitario se extinguieron. Hoy sabemos que ambas especies evolucionaron a partir de antepasados parecidos a las palomas. Pero en aquel entonces, la falta de especímenes, descripciones inusuales y la confianza en las observaciones de los colonos y los marineros hicieron que las dos aves se convirtieran en una especie de mito. En relatos antiguos se describieron varias especies distintas de dodo, pero no se sabía muy bien cómo se veían ni cómo evolucionaron. Durante los últimos 400 años, esta confusión en torno a las aves ha hecho que su lugar en el árbol evolutivo haya sido objeto de debate con frecuencia. Los investigadores están intentando resolver esta confusión. "Se ha escrito más sobre el dodo que sobre cualquier otra ave, pero prácticamente no se sabe nada sobre él en vida", afirma en un comunicado el Dr. Julian Hume, paleontólogo aviar del Natural History Museum y coautor del artículo. "Basándonos en siglos de confusión nomenclatural, y unos 400 años después de su extinción, el dodo y el solitario siguen provocando un acalorado debate. Hemos ido desde donde se hicieron las primeras afirmaciones, hemos visto cómo se han desarrollado e identificado varias madrigueras de conejo para corregir el registro, lo mejor que hemos podido". Al revisar la literatura, incluidos cientos de relatos que datan de 1598, los investigadores pudieron establecer que el dodo y el solitario eran, de hecho, miembros de la familia de las tórtolas y las palomas. También pudieron confirmar que todas las especies adicionales que se habían descrito a lo largo de los siglos eran erróneas. Pero también ha permitido a los científicos desafiar algunos de los conceptos erróneos que teníamos sobre estos animales extintos. Históricamente, las descripciones y los dibujos inexactos del dodo los han retratado como aves gordas, lentas y no voladoras que se desplazaban lentamente por la isla, casi deseando su propia extinción. La evidencia científica reciente ha puesto en duda esta afirmación. Por ejemplo, ahora se sabe que en realidad eran mucho más delgados de lo que se ha representado y es posible que tuvieran plumas mucho más oscuras. Este último proyecto también está cambiando la forma en que pensamos que se comportaban.

