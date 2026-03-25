Una nueva oleada de ataques israelíes dejan al menos nueve muertos y casi 50 heridos en el sur de Líbano

La zona sur del Líbano ha registrado una cifra elevada de víctimas durante la noche del martes, tras un conjunto de ataques israelíes en varios municipios, reportó el Ministerio de Sanidad libanés. El ministerio apuntó que este repunte de violencia se produce luego de la actualización oficial que detalló 1.072 fallecidos, incluyendo 121 menores, y 2.966 personas heridas, de las cuales 382 son menores, desde el inicio de los ataques del Ejército de Israel el 2 de marzo. Según consignó la agencia estatal NNA, esta última ofensiva sumó al menos nueve nuevos fallecidos y cerca de 50 heridos.

De acuerdo con la cobertura de la agencia NNA, el operativo que provocó más víctimas tuvo lugar en la localidad de Habush, a escasa distancia de la capital de la gobernación homónima, Nabatiye. Allí, el centro de operaciones del Ministerio de Sanidad registró tres muertos y dieciocho heridos tras un bombardeo israelí nocturno. Tal como publicó la fuente, los bombardeos también alcanzaron otros municipios de la región, expandiendo el alcance del ataque.

El medio estatal NNA detalló que los operativos israelíes se extendieron hacia la gobernación Sur, donde impactaron significativamente el distrito de Sidón. En el campamento de Mie Mie, localización en colinas al este de la ciudad de Sidón, dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas producto de un bombardeo. Más al sur de Sidón, en la localidad de Adlún, hubo cuatro víctimas mortales y una persona herida, según el balance compartido por las autoridades libanesas y recogido por NNA.

En el sector sur de la gobernación Sur, las autoridades reportaron 24 personas lesionadas por otro ataque israelí, aunque ninguna víctima fatal fue informada en ese punto específico. Esto elevó el balance provisional de heridos durante la noche a 47 personas.

La cifra global de víctimas tras la serie de bombardeos nocturnos, sumada al balance oficial actualizado por el Ministerio de Sanidad, arroja datos que superan el millar de muertes desde la reanudación de los ataques el 2 de marzo. Este periodo se inscribe en el actual conflicto que involucra enfrentamientos entre Israel y actores regionales, incluyendo la correspondiente ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El análisis de la cronología reciente muestra que el sur del Líbano ha sido una de las áreas más castigadas desde el reinicio de las hostilidades. Los datos del Ministerio de Sanidad libanés proporcionados a través de la agencia estatal NNA subrayan que el número de niños afectados se mantiene alto, con más de un centenar de menores fallecidos y cientos más con heridas desde principios de marzo.

Las acciones militares han impactado infraestructura civil y sectores residenciales en diferentes localidades, como evidencian los bombardeos a campamentos y zonas habitadas. De acuerdo con la actualización facilitada por el Ministerio de Sanidad y consignada por NNA, las autoridades locales continuaban las labores de rescate y asistencia en las zonas afectadas, ante un escenario de incremento sostenido en el número de víctimas y daños materiales.

El conflicto, que se desarrolla en medio de la escalada entre Israel y fuerzas aliadas de Irán en la región, mantiene altos niveles de tensión y repercute en la vida cotidiana en el sur del Líbano, con centros médicos y de emergencia enfrentando una creciente presión debido al aumento en la llegada de heridos, según las cifras oficiales y la cobertura de la agencia NNA.