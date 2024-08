Lambán avisa que el PSOE está "desdibujando" su proyecto y va camino de empeorar el "catastrófico" resultado de 2023

El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, considera que el partido "se está desdibujando como proyecto político" debido a las relaciones entre el Gobierno y los independentistas. "Me temo que el resultado catastrófico de 2023 va a ser una broma comparado con el 2027", ha añadido. A su juicio, "las relaciones entre el Gobierno de España y los independentistas se están resolviendo en unos términos muy poco alentadores para el PSOE, que se está desdibujando como proyecto político". En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, el expresidente autonómico ha recalcado que el pacto para la financiación singular catalana "tiene que ver poco con las banderas tradicionales del Partido Socialista, que son la igualdad y la solidaridad", y ha advertido de que están perdiendo votantes debido la "atención desmesurada" que le están prestando a Cataluña, "con una cierta desatención al resto del país". LOS CANDIDATOS AUTONÓMICOS DE 2027 DEBERÍAN ALARMARSE "Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027, tanto a las autonomías como a los ayuntamientos, quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del Gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el 2027", ha sentenciado. Lambán ha dicho estar aún esperanzado de que el cupo catalán no se lleve adelante: "Me enseñaron desde niño a ser tan confiado y tan optimista que todavía tengo la esperanza de que, en el transcurso de la tramitación de las modificaciones necesarias en Madrid, ese proyecto se tuerza, incluso por iniciativa del propio Gobierno de España". Para el socialista, ERC no dejará gobernar al presidente de la Genralitat, Salvador Illa, desde el centralismo ya que, sin su apoyo, su Gobierno puede "caer" en cualquier momento. "Se me antoja absolutamente imposible que en manos de Esquerra Republicana de Cataluña pueda gobernar en clave socialdemócrata desde la centralidad, desde la movilización, y dirigiéndose a todos los catalanes", ha explicado poco optimista. A su vez, Lambán ha criticado el pacto entre ERC y el PSOE para investir a Illa, afirmando que con él se "va dotando a Cataluña de estructuras propias de Estado" y enfatizando que el acuerdo "pone los pelos de punta", ya que, además del concierto económico, incluye ampliar la red de embajadas y eliminar "totalmente" el castellano de la enseñanza, ha censurado. Para el barón socialista, "los independentistas inteligentes" no quieren "la independencia formal", sino que buscan "un estatus de Estado libre asociado", en el cual "ellos se quedan la parte buena y comparten con los españoles la parte más costosa". RUBALCABA "TENÍA MUCHA RAZÓN" CON LO DEL 'GOBIERNO FRANKENSTEIN' Lambán también se ha pronunciado sobre el futuro de la legislatura a nivel nacional y ve "imposible que sea políticamente productiva" debido a que el PSOE carece de "aliados en el Parlamento", recalcando que "no hay una mayoría progresista", sino que es "una ficción" y la mayoría del Congreso es ideológicamente "conservadora". El líder de los socialistas de Aragón ha declarado que dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez "las costuras se están rompiendo poco a poco" y ha añadido que "tenía mucha razón" el exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando denominó "Gobierno Frankenstein" a la posibilidad de que el PSOE terminara pactando con Podemos y grupos nacionalistas e independentistas para gobernar. Lambán ha recordado que, durante las primarias del PSOE en 2016, "Sánchez ya manifestó que para gobernar pactaría con cualquier fuerza política", y ha asegurado que el debate dentro del partido estuvo centrado entre quienes absolutamente eran contrarios a pactos con nacionalistas y populistas de izquierda, como el propio dirigente aragonés, y Sánchez, que "los aceptaba para llegar a la Moncloa". Pese a todo, el 'barón' socialista ha concluido optimista que el PSOE "ha estado al borde de la desaparición en alguna ocasión, pero siempre ha podido seguir adelante".

