El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con fuertes descensos del 1,96%, hasta los 23.312,20 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el índice con este valor interrumpe la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 anota un descenso 1,38%; por el contrario desde hace un año aún conserva un ascenso del 3,75%. El Nifty 50 se sitúa un 11,46% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (23.151,10 puntos).