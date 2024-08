El Parlamento de Bulgaria promulga la ley que prohíbe la "propaganda" LGTBI en la educación

El Parlamento de Bulgaria ha promulgado este viernes la polémica ley presentada por el partido ultraderechista Renacimiento y aprobada la pasada semana en la Asamblea Nacional que prohíbe la promoción, defensa o incitación de la "propaganda" LGTBI en el sistema educativo, una medida similar a la que hay ya en Rusia. La legislación, que modifica varios párrafos de la actual Ley de Educación Preescolar y Escolar de Bulgaria, ha sido publicada este viernes en el Boletín del Estado con la firma de la presidenta de la Asamblea Nacional, Raya Nazaryan. El Parlamento búlgaro aprobó la semana pasada el texto, que impide "realizar propaganda, así como promover e incitar de cualquier forma, directa o indirectamente, ideas y puntos de vista relacionados con la orientación sexual no tradicional y/o la determinación de una identidad de género distinta de la biológica". Los diputados definieron "orientación sexual no tradicional" como aquello "diferente de los conceptos generalmente aceptados e integrados en la tradición jurídica búlgara de atracción emocional, romántica, sexual o sensual entre personas de sexos opuestos". LA ONU INSTA A "RECONSIDERAR" LA LEY La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, ha instado este viernes al Gobierno de Bulgaria a "reconsiderar" la legislación que prohíbe la promoción, defensa o incitación de la "propaganda" LGTBI en el sistema educativo, similar a medidas ya aprobadas en Rusia. Throssell se ha mostrado "profundamente preocupada" y ha pedido al Gobierno búlgaro que retroceda "en virtud de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos". En este sentido, ha subrayado que es esencial abordar "el estigma y la desinformación para promover la aceptación", así como la "tolerancia". "La nueva enmienda se produce cuando un 82 por ciento de las personas LGTBI en Bulgaria han sufrido acoso escolar en la escuela, lo que solo servirá para profundizar en las violaciones de los derechos de las personas LGTBI y la intimidación y el acoso en los colegios", ha resaltado. Throssell ha dicho que la ley "va en contra de las garantías constitucionales de Bulgaria", así como de sus compromisos en cuanto a tratados internacionales de Derechos Humanos "para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de expresión".

