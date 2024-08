Carlos Alcaraz: "He jugado el peor partido de mi carrera"

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que jugó "el peor partido" de su carrera este viernes en Cincinnati, el cual le costó la eliminación en el que era su debut ante el francés Gael Monfils. "Ha sido muy duro para mí, siento que he jugado el peor partido de mi carrera. No pude jugar", dijo en rueda de prensa después de un mal regreso al partido que había sido aplazado el jueves. El murciano no pudo atar la victoria en el 'tie-break' del segundo set y en el tercer parcial siguió empeorando para despedirse en segunda ronda del séptimo Masters 1.000 de la temporada. Alcaraz tendrá que pensar ya en el US Open, último 'grande' de 2024. Por otro lado, el tenista español señaló a la rapidez de la pista dura de la central de Ohio. "He estado entrenándome bien, me encontraba bien, pero quizá sentí que era jugar otro deporte en la pista central comparado con otras pistas", afirmó. "Mi sentimiento es que estoy listo para ganar cada torneo al que voy. Es imposible sacar nada bueno de este partido", añadió un Alcaraz que, pese a su paso en falso en Cincy, será uno de los favoritos al Abierto de Estados Unidos a partir del 26 de agosto.

Compartir nota: Guardar Nuevo