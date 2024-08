La coalición gobernante en Tailandia postula como primera ministra a la hija menor de Thaksin Shnawatra

Paethongtarn Shinawatra, hija del ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, ha sido la elegida este jueves por el partido Pheu Thai para ser candidata a suceder al frente del Gobierno a Srettha Thavisin, destituido en la víspera por el Tribunal Constitucional. Paethongtarn, líder de Pheu Thai, se ha impuesto en la votación interna del partido al otro candidato, el exfiscal general Chaikasem Nitisiri, sobre quien ha habría pesado su precario estado de salud para ser descartado, según han contado fuentes de la formación al diario 'The Nation'. Pheu Thai es el partido que lidera la coalición de gobierno, por lo que Paethongtarn, de 37 años, se convertirá este viernes salvo sorpresa mayúscula en el trigésimo primer ministro de Tailandia y la segunda mujer en ocupar el cargo después de su tía, Yingluck Shinawatra, tras una votación en el Parlamento. Su candidatura tiene el apoyo de la coalición de once partidos que cuenta con más de 300 escaños en una de Cámara de Representantes de 500. La menor de los tres hijos de Thaksin es la última cara del influyente clan familiar, que si bien ha dominado las elecciones, también ha sido expulsado en varias ocasiones. Su designación es un gesto de continuidad con el fallido gobierno anterior, apenas unos meses después de que tomara posesión. Srettha fue destituido por los jueces al considerar que habría infringido la Constitución al designar como jefe de gabinete a Pichit Chuenban, debido a su pasado entre rejas. A pesar de que el partido Avanzar se impuso en las pasadas elecciones parlamentarias de mayo, su postura crítica con la monarquía --la semana pasada fue disuelto por este motivo por el Tribunal Supremo, sirvió para que Pheu Thai se ganará el apoyo de una decena de formaciones tradicionalistas para formar gobierno. Bajo el nuevo nombre de Partido Popular, Avanzar, ha confirmado que, como formación con mayor número de escaños en el Parlamento, seguirá liderando la oposición, recoge el periódico 'Bangkok Post'.

