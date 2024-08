Jueves, 15 de agosto de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

La delegación israelí se prepara para negociar el alto el fuego en una reunión sin Hamás

Jerusalén (EFE).- La delegación negociadora israelí se reunió este miércoles con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en la víspera de una nueva ronda de conversaciones en Doha (Catar) para buscar un acuerdo del alto el fuego en Gaza, a la que Hamás dijo que no acudirá. "Hamás no será parte de las próximas negociaciones programadas para mañana jueves", reiteró esta mañana la organización islamista, después de anunciar el domingo que no enviaría una comisión negociadora para reivindicar que se aplique lo acordado con anterioridad "en lugar de proseguir con nuevas rondas".

ISRAEL PALESTINA

Egipto y Catar recuerdan a EEUU la importancia de "voluntad política" para tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- Egipto y Catar recordaron este miércoles a Estados Unidos la necesidad de mantener un "compromiso positivo" y participar "con voluntad política" en las negociaciones programadas para este jueves en Doha sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que participarán los mediadores e Israel. Así se lo hicieron saber los ministros de Exteriores de Egipto y Catar, Badr Abdelatty y Mohamed bin Abderrahmán, en sendas llamadas telefónicas con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la víspera de la reunión entre delegaciones de estos tres países mediadores en la guerra e Israel.

ISRAEL PALESTINA

Israel agradece a EE.UU. la venta de armamento por valor de 20.000 millones de dólares

Jerusalén (EFE).- Israel agradeció este miércoles a EE.UU. la venta de un gran paquete de armamento militar por valor de 20.000 millones de dólares, incluidos 50 aviones de combate F-15, aprobada ayer, aunque el envío de la mayoría de estos equipos no se espera hasta dentro de varios años. "Mientras Israel y nuestros servicios de seguridad permanecen en alerta máxima, quiero expresar mi agradecimiento a nuestros aliados que se mantienen unidos a nosotros frente a las amenazas cargadas de odio del régimen iraní y sus aliados terroristas", indicó en un mensaje en X el presidente israelí, Isaac Herzog.

UCRANIA GUERRA

El éxito temprano de la ofensiva de Kursk renueva el optimismo de los ucranianos

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Los avances en Kursk han renovado el optimismo de muchos ucranianos después de meses sin apenas buenas noticias del frente, mientras que el Gobierno espera reavivar el espíritu de unidad y de lucha de los primeros meses de la invasión. De la región oriental de Donetsk siguen llegando entretanto informaciones sobre progresos rusos, mientras que todos los días en diversas ciudades del país se entierra a víctimas civiles de ataques rusos. No obstante, la ofensiva ucraniana en Kursk, que Rusia no ha logrado contener aún, ha traído consigo un cambio en el estado de ánimo de la opinión pública, tras un largo periodo de dudas sobre la capacidad de Ucrania de recuperar la iniciativa y mantener el apoyo de los aliados.

OMS MPOX

OMS declara nuevamente el mpox como una emergencia internacional de salud pública

Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles el actual brote de mpox (conocido antes como viruela del mono) en la República Democrática del Congo (CDC), y que se ha extendido a otros países cercanos, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado tras contenerse su propagación y estimarse que la situación estaba bajo control.

COREA CONFLICTO

El presidente surcoreano propone diálogo a Pionyang en aniversario de la II Guerra Mundial

Seúl (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, propuso este jueves un diálogo a Corea del Norte y manifestó su visión de una reunificación en su discurso conmemorativo del Día de la Liberación, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que marcó el fin del dominio colonial de la península coreana. Yoon prometió ampliar la información con el hermético país vecino y propuso crear un canal de diálogo oficial que pueda abordar "cualquier asunto", en un momento marcado por el distanciamiento intercoreano después de que Pionyang reformara su Constitución para calificar a Seúl como su "enemigo número uno" y descartara precisamente cualquier deseo de reunificación con el Sur. "La liberación completa sigue siendo una tarea inacabada" en Corea, dijo el mandatario surcoreano en su discurso, recogido por la agencia local de noticias Yonhap, en el que añadió: "La libertad que disfrutamos debe extenderse al reino helado del Norte, donde la gente está privada de libertad y sufre pobreza y hambre".

CRISIS MIGRATORIA

EE.UU. "está listo" para iniciar este mes los vuelos de regreso de migrantes desde Panamá

Ciudad de Panamá (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que su país "está listo" para iniciar este mes de agosto el acuerdo con Panamá para regresar a través de vuelos a los migrantes que crucen la selva del Darién, tras sostener una reunión telefónica con su homólogo panameño, José Raúl Mulino. La Presidencia de Panamá informó a través de un comunicado que Mulino y Biden "mantuvieron hoy un diálogo telefónico en el cual abordaron distintos temas, entre ellos la crisis de Venezuela, la situación de la inmigración ilegal del Darién y el papel de Panamá como aliado estratégico en la región". Así, según la información oficial panameña, Biden "se comprometió a iniciar durante agosto la implementación del acuerdo mediante el cual se iniciarán los vuelos de repatriación de los migrantes que llegan a Panamá por la selva del Darién, cuya financiación -según el memorándum de entendimiento firmado entre ambos países- correrá por cuenta de Estados Unidos".

VENEZUELA CRISIS

Exjefes de Gobierno rechazan que Brasil, Colombia y México "toleren dictadura venezolana"

Miami (EFE).- Un grupo de 32 exjefes de Estado cargaron este miércoles contra los Gobiernos de Brasil, Colombia y México por sumarse al "propósito del dictador" Nicolás Maduro de "mantenerse en el poder", lo que resulta "escandaloso" y significa un "verdadero atraco al derecho democrático interamericano". Los exmandatarios, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), alertaron además de que Maduro pretende incluso promover nuevas elecciones, una acción que "anularía la voluntad popular ya expresada de manera inequívoca" en las urnas el pasado 28 de julio. Semejante acción, prosigue IDEA, desconocería la "derrota incuestionable de la dictadura de Maduro", como lo corroboran los informes técnicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter.

BANGLADÉS PROTESTAS

Hasina recibe una tercera acusación en Bangladés tras dimitir como primera ministra

Daca (EFE).- La ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina, que se vio forzada a dimitir y a huir del país asiático, y ocho de sus colaboradores, fueron denunciados este miércoles ante un tribunal bangladesí por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la represión de las recientes protestas, informaron fuentes oficiales a EFE. El caso registrado en el Tribunal Penal Internacional de Bangladés es el primero por cargos de "genocidio" y el tercero que se abre contra la ex mandataria relacionados con las violentas protestas antigubernamentales en las que murieron más de 400 personas, según pudo verificar EFE.

ARGENTINA FERNÁNDEZ

Imputado Alberto Fernández por el presunto delito de lesiones graves a la ex primera dama

Buenos Aires (EFE).- Un fiscal de Argentina imputó este miércoles al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por el presunto delito de lesiones graves y amenazas coactivas a la ex primera dama Fabiola Yáñez. La imputación fue hecha por el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación abierta por la denuncia contra Fernández impulsada por Yáñez por supuesta violencia machista. Tras la imputación, Fernández renunció como máximo titular del Partido Justicialista (PJ, peronista), informaron medios locales.

COLOMBIA JUSTICIA

Gobierno colombiano pide perdón por "falsos positivos" a familias en Antioquia

Medellín (Colombia) (EFE).- El Gobierno colombiano pidió perdón este miércoles en Medellín por más de 30 ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas en el departamento de Antioquia (noroeste) por miembros del Ejército para presentarlos como guerrilleros de las FARC muertos en combate y así inflar sus logros y recibir recompensas o beneficios. En el Museo Casa de la Memoria fue revivido uno de los capítulos más oscuros del país a través del relato de familiares durante un acto de reconocimiento de responsabilidad por "falsos positivos" encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, quienes pidieron perdón por 35 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre los años 1998 y 2009. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Colombia se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 1.613 se perpetraron en Antioquia.

HURACANES ATLÁNTICO

Graves inundaciones y cortes de luz generalizados en Puerto Rico debido al huracán Ernesto

San Juan/Toa Baja (Puerto Rico) (EFE).- Puerto Rico sufrió este miércoles graves inundaciones y cortes generalizados de luz debido a las copiosas lluvias que trajo la tormenta tropical Ernesto, que se convirtió en huracán categoría 1 al pasar al norte de la isla. Las precipitaciones provocaron que todos los ríos de la isla quedaran "cerca o sobre su nivel de desbordamiento", según dijo en rueda de prensa el meteorólogo Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM). La agencia meteorológica advirtió desde el inicio de la jornada de inundaciones repentinas en la mayor parte de Puerto Rico y pronosticó acumulaciones totales de lluvia de entre 6 y 10 pulgadas (15 a 25 centímetros).EFE

int/gad/lnm/rrt