Ucrania afirma que no tiene interés en tomar la provincia rusa de Kursk

Ucrania ha afirmado este martes que no tiene interés en tomar Kursk después de anunciar que controla alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de esta provincia rusa, situada cerca de la frontera, a raíz de la ofensiva lanzada por Kiev a principios de agosto. "Ucrania no está interesada en tomar el territorio de la región de Kursk, pero queremos proteger la vida de nuestro pueblo", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Georgi Tiji, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN. Asimismo, ha asegurado que las Fuerzas Armadas de Ucrania "cumplen plenamente con las leyes y costumbres de la guerra", así como con el Derecho Humanitario. "El objetivo de esta operación es proteger el territorio de Ucrania de los ataques rusos", ha agregado. El portavoz también ha explicado que la operación de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk "ayuda al frente" en el Donbás, puesto que impide que Rusia transfiera unidades adicionales a la región de Donetsk "y complica su logística militar". Tiji ha recordado que fue Moscú quien atacó Ucrania en un primer momento, por lo que "es bastante justo que ahora esta guerra regrese al territorio de Rusia". "Estas son acciones absolutamente legítimas de Ucrania, en particular, en el marco del ejercicio de su derecho a la autodefensa según la Carta de Naciones Unidas", ha zanjado. Hace una semana, las tropas ucranianas lograron por primera vez desde el transcurso de la guerra llevar a cabo una incursión en territorio ruso, que no había sido invadido por un ejército extranjero desde la II Guerra Mundial. Por su parte, las autoridades rusas han confirmado que las fuerzas ucranianas han logrado tomar cerca de una treintena de localidades. Decenas de personas y unas 120.000 han tenido que ser evacuadas de la región desde el inicio de esta ofensiva.

