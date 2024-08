Sumar insiste en "una mayor transparencia" en Venezuela y reclama un reconocimiento mutuo entre Maduro y la oposición

La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, ha subrayado este martes que la posición de Sumar respecto a las elecciones celebradas en Venezuela pasa por solicitar "mayor transparencia" y buscar "una paz que solo es posible con el reconocimiento entre la oposición y el Gobierno" que preside Nicolás Maduro. También ha señalado que su postura es similar a la del presidente de Brasil, Lula da Silva, el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric, que han exigido la publicación de las actas electorales. "Los gobiernos exigen que Venezuela puedan tener estabilidad, una paz y pueda tener una oposición", ha explicado Duval, quien cree también que es necesario un reconocimiento entre oposición y Gobierno para unas elecciones con garantías democráticas. En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Duval ha marcado distancia con la posición del portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que en una primera reacción dio la enhorabuena al partido de Maduro tras las elecciones venezolanas y sentenció que "la oposición debe aceptar el resultado". EMPIEZA LA LEGISLATURA Por otra parte, la dirigente de Sumar ha apelado a arrancar la legislatura tras la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ante un ciclo, en los próximos meses, que se espera sin elecciones. "Cuando tienes que estar permanentemente poniendo recursos en esas campañas electorales es difícil llevar a cabo acciones de gobierno", ha asegurado Duval, recordando que el PSOE descartó continuar con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. "Hubo una decisión por parte del PSOE, que Sumar no compartía, de no negociarlos porque había unas elecciones catalanas en el horizonte", ha remachado. Duval ha afirmado que con el pacto en Cataluña "lo razonable" es que "la legislatura pueda arrancar de verdad y con medidas para atajar problemas reales". Con esto, ha reiterado continuar trabajando por la reducción de la jornada laboral que propone Sumar. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Duval también se ha pronunciado sobre el concierto económico de Cataluña, que supondría a la comunidad salir del régimen común y recaudar el cien por cien de los impuestos. "Desde Sumar siempre nos hemos tomado la cuestión de la plurinacionalidad muy enserio" ha indicado, a la vez que ha afirmado que el sistema de financiación autonómica actual "no es justo, está caducado y parcheado". En esta línea, la dirigente política ha expresado que el nuevo gobierno en Cataluña supone "una oportunidad para el despliegue de un nuevo sistema" mientras ha criticado que hay comunidades "profundamente infrafinanciadas" y que carecen "de la financiación suficiente para los servicios públicos", como la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana.

