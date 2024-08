Save The Children alerta del aumento de casos de mpox en recién nacidos en República Democrática del Congo

Save the Children ha denunciado que se han disparado los casos de recién nacidos que han contraído la nueva cepa más virulenta del mpox (antes conocido como viruela del mono), debido a que los hospitales de República Democrática del Congo (RDC) se encuentra "abarrotados" y al limite por Según la ONG, la rápida propagación del virus en RDC, con cerca del 90 por ciento de todos los casos, está poniendo a prueba un sistema sanitario "ya de por sí frágil, que aún se tambalea tras los anteriores brotes de ébola y Covid-19 y la escasez de personal y suministros médicos". Además, apunta que en algunos centros de salud de los alrededores de la ciudad de Goma, el número de pacientes es un 4.000 por ciento superior a su capacidad. "El peor caso que he visto es el de un bebé de seis semanas que sólo tenía dos cuando contrajo la viruela mucosa y que lleva cuatro semanas a nuestro cuidado. Se infectó porque, debido al hacinamiento en el hospital, él y su madre se vieron obligados a compartir habitación con otra persona que tenía el virus, que entonces no estaba diagnosticado", ha explicado Jacques, epidemiólogo y experto en mpox. "Tenía erupciones por todo el cuerpo, la piel empezaba a ennegrecerse y tenía fiebre alta. Sus padres estaban atónitos por su estado y temían que se estuviera muriendo", ha agregado. En este sentido, los niños corren más riesgo que los adultos de contraer el virus, ya que el 70 por ciento de los 14.901 casos de RDC se dieron en menores de 15 años, y el 39 por ciento de los casos en menores de cinco años, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, los niños de RDC también tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir de viruela que los adultos, ya que los datos de la OMS muestran que la tasa de letalidad de los menores de un año es del 8,6 por ciento, frente al 2,4 por ciento de los mayores de 15 años. De las muertes registradas hasta mayo de 2024, el 62 por ciento eran niños menores de 5 años, muestran los mismos datos. La ONG ha subrayado que en lo que va de año se han identificado unos 15.000 casos sospechosos en RDC, que ya han superado la cifra total de 2023. Además, Save the Children advierte de que el virus se está extendiendo a otros países de África. "Las autoridades, el personal sanitario y los grupos de ayuda se encuentran en una carrera contrarreloj para frenar la propagación de la mortal enfermedad en un país que ya está inmerso en una crisis humanitaria y que cuenta con uno de los sistemas sanitarios más frágiles del mundo", señala la ONG. CONFUSIÓN CON OTRAS ENFERMEDADES El Mpox causa fiebre, erupciones y lesiones por todo el cuerpo, fuertes dolores de cabeza y fatiga. Algunos niños también desarrollan problemas respiratorios y dificultad para tragar, y corren mayor riesgo de contraer infecciones bacterianas secundarias. En casos graves, el mpox puede provocar sepsis, una respuesta a la infección potencialmente mortal que requiere atención médica especializada inmediata. Save the Children señala que el gran parecido de algunos de los signos y síntomas de la viruela con otras enfermedades comunes de la infancia -como la sarna y la varicela- puede estar llevando a un reconocimiento y tratamiento tardíos, lo que contribuye a la transmisión y a peores resultados debido al retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Además, la ONG indica que los cuidadores tienen que luchar contra el estigma sociocultural que rodea al virus debido a la creencia generalizada de que sólo se transmite por contacto sexual. "De hecho, el virus puede propagarse por cualquier contacto piel con piel, por el aire en proximidad e incluso por superficies y objetos contaminados como ropa de cama, ropa y utensilios de cocina", recuerdan desde Save the Children. "Los niños y las familias del este de RDC están conmocionados. Sus vidas ya se han visto arruinadas por años de conflicto, desplazamientos y algunas de las tasas de hambre más altas del mundo. El sistema sanitario ya está colapsado bajo la presión de las crecientes tasas de desnutrición, sarampión y cólera, junto con los efectos residuales de los brotes de ébola y Covid-19 del pasado", ha manifestado el director de Save the Children en RDC, Greg Ramm. Según la ONG, alrededor de Goma, en el este de RDC, hay tres campos de desplazados internos donde unos 354.000 niños se hacinan en tiendas de campaña en condiciones insalubres, con acceso limitado a agua potable, atención sanitaria y nutrición adecuada. EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha programado para el próximo miércoles a las 12.00 horas la reunión en la que se decidirá si declara el rebrote de mpox como emergencia sanitaria internacional. El encuentro, que será virtual y a puerta cerrada, es la primera reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en relación con el rebrote de mpox en 2024. En caso afirmativo, se asesorará sobre recomendaciones temporales sobre cómo prevenir y reducir mejor la propagación de la enfermedad y gestionar la respuesta de salud pública mundial.

Compartir nota: Guardar Nuevo