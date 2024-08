López Obrador dice que "no hay problema" con la visita de Milei pero no se reunirá con él

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que vaya a reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, quien viajará al país el 24 de agosto para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), aunque dijo que “no hay problema” con su visita.

“No, no (me voy a reunir con él), pero no hay ningún problema, él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie”, enfatizó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano se refirió así al anunció que realizaron el lunes los organizadores de la CPAC, el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, sobre que uno de los principales oradores confirmados en el foro en Ciudad de México será Milei.

López Obrador aseguró que este tipo de reuniones son “algo normal” en México, pues es un país de libertades.

“Pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas”, zanjó.

No obstante, insistió en que no se reunirá con el mandatario argentino.

“Porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre y una cosa es el Gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”, apuntó.

La CPAC México, organizada por el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, informó el lunes en un comunicado de que Milei asistirá a la reunión para presentar “un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo”.

El texto anticipó que su discurso será uno de “los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región”.

La CPAC, de origen estadounidense, es una conferencia política anual de actores sociales que enarbolan posturas conservadoras y se considera uno de los brazos políticos del candidato presidencial Donald Trump.

Fuera de Estados Unidos, la CPAC se fundó en 2019 en Brasil, donde en julio pasado Milei clausuró el evento.

En 2022 comenzó en México, donde el líder más visible es el actor, productor y exaspirante a candidato presidencial Eduardo Verástegui, quien se ha caracterizado por sus alianzas políticas con Trump e impulsar el discurso de extrema derecha y conservador en el país.

La participación ocurrirá en medio del distanciamiento del argentino con López Obrador, pues en abril Milei lo llamó “ignorante” en una entrevista con CNN en Español, a lo que el mexicano respondió: “todavía no entiendo cómo el pueblo argentino siendo tan inteligente votó por él”.