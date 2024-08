La violencia en Haití deja cinco niños muertos o heridos a la semana, alerta Save the Children

La espiral de violencia en que vive sumido Haití ha dejado en el primer semestre de 2024 una media de cinco niños muertos o heridos a la semana, según Save the Children, una ONG a la que "se le acaban las palabras" para expresar "el inimaginable sufrimiento" de la infancia en el país caribeño. La ONU tiene constancia de al menos 131 niños víctimas de la violencia en la primera mitad de 2024, bien por los ataques de los grupos armados o por los enfrentamientos entre estas bandas y las fuerzas de seguridad. La propia organización asume que se trata sólo de una estimación estadística conservadora. La directora de Save the Children en Haití, Chantal Sylvie Imbeault, ha advertido de que "detrás de estas horribles cifras hay niños reales". "Barrios enteros han quedado arrasados, los secuestros y los ataques sexuales abundan y los niños son objetivo directo o se ven atrapados en el fuego cruzado", ha lamentado. La misión internacional avalada por la ONU está llamada a contener esta violencia, pero Save the Children ha recordado este martes que dicho despliegue, liderado por Kenia, también puede conllevar "nuevos riesgos", entre otras cosas porque también hay niños implicados directamente en la actividad armada. "Es crucial que haya medidas de protección a la infancia inmediatas y contundentes para prevenir un mayor sufrimiento y salvaguardas vidas vulnerables", ha subrayado.

