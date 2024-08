El español Carlos Rodríguez será uno de los líderes del Ineos Grenadiers en La Vuelta 2024

El ciclista español Carlos Rodríguez liderará al Ineos Grenadiers en La Vuelta Ciclista a España 2024 junto al neerlandés Thymen Arensman, además del ecuatoriano Jhonatan Narváez, que ya ganó una etapa en el último Giro de Italia y llegó a ser líder de la carrera transalpina. El almeriense tratará de mejorar su actuación en el último Tour de Francia, donde apenas pudo finalizar en la séptima posición de la clasificación general a más de 25 minutos del ganador, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), y donde tampoco pudo luchar por el podio, que cerró el belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), aventajando en casi 16 minutos al español. Rodríguez ya debutó en La Vuelta en 2022, logrando finalizar en la séptima plaza, pero muy cerca del podio y dejando muy buenas sensaciones de cara al futuro. Su objetivo en esta edición será pelear por la victoria final teniendo en cuenta el nivel de los favoritos, ya que no estarán ni Pogacar, ni Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ni Evenepoel, y que eso abrirá el abanico a que corredores más tapados como el andaluz puedan dar la sorpresa. Junto a él estará el neerlandés Thymen Arensman, que parte como el otro gran candidato a liderar al equipo, y que finalizó sexto en el último Giro de Italia, la misma posición que ya ocupó en La Vuelta 2022, donde finalizó justo por delante de su compañero. Escoltando a ambos ciclistas aparece el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que realizó un buen Giro con una victoria de etapa y fue líder en una jornada. Será la segunda Vuelta para el de Cantón Sucumbios, que no pudo terminar en su debut en 2021. Tampoco ha podido terminar ninguna de las dos ediciones anteriores de la carrera española que ha disputado el belga Laurens de Plus, que será uno de los apoyos de los líderes en las etapas de montaña, junto con el colombiano Brandon Rivera, y el español Óscar Rodríguez, que ganó una etapa de La Vuelta en 2018 y que disputará su primera 'grande' con Ineos Grenadiers. El 'ocho' del conjunto británico lo completan el alemán Kim Heiduk y el joven británico de 20 años Josh Tarling, que debutará en una Gran Vuelta y tratará de demostrar su gran calidad como contrarrelojista que le ha convertido en el actual campeón contra el crono del Reino Unido, y el tercero en el último Campeonato del Mundo.

