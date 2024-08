Ucrania descarta la emisión de sustancias radiactivas tras el incendio en la central nuclear de Zaporiyia

El Ministerio de Energía de Ucrania ha descartado este lunes que se hayan emitido sustancias radiactivas a raíz del incendio que ha tenido lugar en la central nuclear de Zaporiyia, la más gran de Europa y que sigue bajo control de las tropas rusas en el marco de la invasión de Ucrania. "No se han registrado emisiones de sustancias radiactivas como consecuencia del incendio en la torre de refrigeración de la central", ha indicado la viceministra de Energía, Svitlana Grinchuk, que ha descartado también la presencia de "vertidos radiactivos", según informaciones recogidas por la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. Así, ha explicado que los representantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) han pedido a las tropas rusas facilitar el ingreso a la zona para realizar los análisis pertinentes en el área afectada por el incendio, si bien la propia organización ha señalado que no se ha producido un aumento del nivel de radiación. Grinchuk ha hecho hincapié en que Ucrania sigue vigilando constantemente la situación nuclear a medida que Moscú y Kiev intercambian acusaciones sobre la autoría de los ataques que han llevado al incendio. No obstante, el gobernador de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los residentes, mientras los servicios de emergencia siguen extinguiendo el fuego. Los seis reactores de la central se encuentran en estado de parada fría, por lo que no existe riesgo de ningún tipo de explosión de vapor, tal y como ha explicado el gobernador prorruso. El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha reiterado que cualquier acción militar contra la planta representa una violación de los principios establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. "Estos ataques temerarios ponen en peligro la seguridad nuclear de la central y aumentan el riesgo de un accidente nuclear. Deben parar ya", ha zanjado.

