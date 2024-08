Seguirán multas para Haason Reddick y no será canjeado de los Jets, a pesar de solicitarlo

Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- El gerente general de los New York Jets, Joe Douglas, advirtió este lunes que seguirán las multas para el apoyador Haason Reddick por no presentarse a las prácticas y no será canjeado a otro equipo a pesar de solicitarlo.

"Le hemos informado a Haason que no lo canjearemos, que se espera que esté aquí con sus compañeros de equipo y que seguirá siendo multado según el convenio colectivo de trabajo si no se presenta", subrayó el directivo luego de que el jugador pidió ser cambiado.

Reddick, de 29 años, es uno de los mejores apoyadores de la NFL.

El cazador de mariscales de campo dejó a los Philadelphia Eagles en marzo pasado para reforzar la defensiva de los Jets.

Al ser intercambiado por una selección de tercera ronda del Draft del 2026, los neoyorquinos asumieron que tendrían que pagar a Haason 14.25 millones de dólares en la temporada 2024, para cubrir su último año de contrato, pero el apoyador exigió firmar un nuevo acuerdo que lo colocara como uno de los mejor pagados de la liga.

Una posición que desde que llegó a New York, le dejaron clara al jugador, explicó Joe Douglas.

"Desde que tuvimos las conversaciones sobre su canje en marzo hemos sido claros, directos y consistentes con nuestra posición. Nuestro enfoque seguirá estando en los muchachos que tenemos aquí mientras nos preparamos para la temporada regular", puntualizó el gerente general.

Ante la negativa de mejorar sus ingresos, Reddick decidió no presentarse al campo de entrenamiento de Eagles, lo que le ha acarreado multas por 1.05 millones de dólares por 21 días de ausencia (50.000 por jornada), según lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo; más otros 300.000 dólares de multas discrecionales, según una cláusula de éste mismo convenio.

El defensivo nacido en Camden, New Jersey, cumplirá 30 años el próximo 22 de septiembre y los Jets lo tenían proyectado para ser el líder de su defensiva.

Haason arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2017 por los Arizona Cardinals, con los que permaneció hasta el 2020. Una campaña después actuó con los Carolina Panthers.

Al año siguiente pasó a los Eagles, con los que disputó el Super Bowl LVII en el que Philadelphia cayó con Kansas City Chiefs.

En siete temporadas acumula 410 tackleadas, 58 capturas de quarteraback, ha forzado 16 balones sueltos, recuperado cinco y defendido 19 envíos. Ha sido dos veces seleccionado al Pro Bowl. EFE

