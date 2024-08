La india Bharti comprará el 24,5% de BT en poder de Altice UK

El grupo indio Bharti Global, división de inversión internacional de Bharti Enterprises, ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación de alrededor del 24,5% en el capital social de la británica BT Group en poder de Altice UK, empresa controlada por el multimillonario franco israelí Patrick Drahi. El grupo indio, que no tiene intención de presentar una oferta para adquirir BT, planea adquirir las acciones a través de Bharti Televentures UK, que ha firmado un acuerdo vinculante con Altice UK para hacerse en un primer momento con el 9,99% del capital de BT, mientras que adquirirá el 14,51% restante tras recibir las autorizaciones reglamentarias correspondientes. Aunque no han trascendido los detalles económicos del acuerdo, el valor de la participación del 24,5% de BT en poder de Altice UK rondaría los 3.380 millones de libras (3.900 millones de euros). Bharti ha expresado su apoyo al equipo ejecutivo y la estrategia de BT mientras la compañía acelera su ambicioso programa de transformación para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Asimismo, Bharti respalda el objetivo de BT de transformar el panorama de las telecomunicaciones del Reino Unido mediante la construcción de fibra y la implementación de tecnología 5G. "Esta inversión demuestra la confianza que tenemos en BT y en el Reino Unido", ha declarado Sunil Bharti Mittal, presidente de Bharti Enterprises, recordando que Bharti y BT han disfrutado de una relación duradera, ya que BT poseía desde 1997 y hasta 2001 una participación del 21% junto con dos puestos en el consejo de administración de Bharti Airtel Limited. De su lado, Allison Kirkby, consejera delegada de BT ha subrayado que "esta escala de inversión de Bharti Global es un gran voto de confianza en el futuro de BT Group y nuestra estrategia". Altice UK alcanzó en la primavera de 2023 una participación de alrededor del 24,5% en BT, convirtiéndose así en el primer accionista de la operadora británica, después de que un año antes las autoridades británicas examinasen bajo la Ley de Inversión y Seguridad Nacional la transacción por la que el grupo controlado por Patrick Drahi había incrementado su participación en BT, aunque finalmente el Gobierno del Reino Unido consideró que no era necesario adoptar medidas adicionales en relación con la transacción.

