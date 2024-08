Fan de Maradona, Rosario Central y los alfajores: la historia argentina de Diana Taurasi

Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Diana Taurasi, capitana de la selección de baloncesto de Estados Unidos y que obtuvo este domingo su sexta medalla dorada consecutiva tras vencer a Francia en la final olímpica, tiene un fuerte vínculo con Argentina, país de nacimiento de su madre y en el que ella vivió durante un año que la marcó profundamente.

"La verdad es que llevo la camisa de Estados Unidos, pero debajo llevo la de Argentina, siempre. Mi viejo, mi vieja, toda mi familia es argentina... y yo gano esta medalla para los dos países". Esas fueron las palabras de Taurasi tras convertirse ayer en la persona más laureada de la historia del baloncesto olímpico.

Su declaración sigue a muchas similares pronunciadas durante su extensa carrera, que incluye otros récords como el de máxima anotadora en la historia de la WNBA y la máxima ganadora de preseas doradas en deportes de equipo en la historia de los Juegos Olímpicos.

"Me siento muy conectada, me siento en casa y siento una conexión muy fuerte con la gente", decía Taurasi sobre Argentina en 2019, durante su participación en el Preolímpico de baloncesto femenino en la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires).

Si bien la jugadora nació en California, su familia es mayoritariamente argentina y ella misma vivió un año en el país suramericano en 1993.

Su padre, nacido en Italia, se radicó de niño junto a su familia a la ciudad argentina de Rosario, donde conoció a la madre de Diana y tuvieron a su primera hija, Jéssica.

La deportista multicampeona nació tiempo después, en 1982, tras la emigración de su familia a Estados Unidos.

En 1993 decidieron volver al país suramericano y vivieron allí durante un año.

"Recuerdo cuando iba a la carnicería, a la verdulería, yo me acuerdo cuando mi viejo me decía 'acá hay unos pesos, andá a comprar facturas para el domingo y una botella de vino'", describió Taurasi en una conferencia de prensa durante el Preolímpico en 2019, en la que bromeó sobre la posibilidad de dirigir al seleccionado argentino de baloncesto: "Si me dan alfajores, sí".

En una entrevista algunos años antes, se había confesado "Canalla de por vida", una referencia a su fanatismo por Rosario Central, uno de los dos clubes de la ciudad de sus padres.

Pese a ser hincha del 'Canalla', la baloncestista de 42 años no oculta su devoción por Lionel Messi, astro argentino surgido futbolísticamente en el otro equipo de la ciudad y máximo rival de Rosario Central, Newell's Old Boys.

Taurasi es también fanática de Diego Armando Maradona, al punto que la primera publicación en su cuenta de la red social Instagram fue un icónico video del futbolista en 1989 entrando en calor previo a un encuentro entre su club de aquel momento, el Nápoles italiano, ante el Bayern Munich alemán.

En 2008, tuvo la posibilidad de saludar a su ídolo. Con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín, Taurasi acudió a una grada en la que el 'Pelusa' estaba sentado presenciando una competición y se fundieron en un emotivo saludo.

La jugadora también ha expresado su admiración hacia otras figuras del deporte argentino como la extenista Gabriela Sabatini y los exbaloncestistas Emanuel Ginóbili y José 'Pepe' Sánchez y hasta se ha mostrado junto a la imagen de Eva Perón, 'Evita'.

Por Pablo Duer