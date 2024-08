Una bailaora japonesa se alza con uno de los premios más prestigiosos del flamenco español

Murcia (España), 11 ago (EFE).- La Yunko, bailaora japonesa de flamenco, se alzó la madrugada de este domingo con uno de los premios más prestigiosos de esta disciplina española, 'El Desplante' femenino del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, en la primera vez que el galardón recae en una aspirante extranjera.

“Todo el mundo piensa en ganar el premio, pero yo ni lo pensaba”, dijo esta japonesa, quien lleva desde los 18 años bailando flamenco y aprovechó que este verano no se iba a Japón para volver a concursar y llevarse el trofeo que nunca había salido de España y tiene escasos aspirantes extranjeros.

Yunko Hagiwara, nacida en la ciudad japonesa de Kawasaki comenzó su relación con el flamenco en su país natal, donde en las últimas décadas ha surgido un gran interés por esta expresión artística y en 2022, según explica su página web, se trasladó a Sevilla (sur de España) y empezó sus estudios con reconocidas figuras.

Poco a poco, empezó a bailar en público, en varios teatros, primero como estudiante y después como profesional y los premios y el reconocimiento no tardaron en llegar.

No era la primera vez que participaba en este festival referente del circuito flamenco en España -que se celebra desde 1961 en la región de Murcia (sureste) y que otorga premios las categorías de cante, guitarra, baile e instrumentista flamenco, para dar un impulso en las carreras de los ganadores- pero sin duda será la más especial.

Al trofeo El Desplante masculino ni siquiera hubo aspirantes en semifinales.

La Lámpara Minera, el premio más importante del certamen, fue para el cantaor Jesús Corbacho, que se lleva también el de cantes bajoandaluces por su guajira.

“Todavía no me lo creo. Lo he deseado tanto y la he visto en esta edición tan cerca y a la vez tan lejos, que parece que estoy en un sueño”, confesaba en la madrugada Corbacho mientras sostenía en sus manos la codiciada Lámpara en el antiguo mercado público, la estatuilla del vencedor.

Sacó una foto de su abuelo José: “Sabía que él estaba dándome fuerza y la llevaba al ‘laíto’ del corazón, junto a fotos de mi mujer e hijos y la Virgen del Rocío. La he sacado para que el mundo entero vea de dónde vengo: de una familia humilde, de respeto, cariño y valores”, señalaba.

El Filón, el premio al mejor instrumentista no guitarrista, fue para José El Marqués y el Bordón Minero al mejor guitarrista para Joni Jiménez

El resto de premios de cante fueron para Iván González Carpio, Isco Heredia; Anabel de Vico y Andreles, mientras que el Premio Especial del Jurado al mejor artista de acompañamiento fue para Enrique El Extremeño. EFE