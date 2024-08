Argelia convoca para el martes al Consejo de Seguridad tras el bombardeo israelí en la escuela Al Tabin

La representación argelina ante la ONU ha solicitado la convocatoria para el próximo martes de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad tras el bombardeo israelí sobre la escuela Al Tabin de la ciudad de Gaza en la que murieron más de un centenar de personas, según cifras de las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La solicitud se debe a "los graves acontecimientos en los Territorios Palestinos Ocupados, en particular tras el bombardeo del ejército de la ocupación sionista contra una escuela de Gaza", ha informado el portal argelino La Patrie citando fuentes diplomáticas. "La petición se ha realizado tras consultas con el Estado de Palestina" y "cuenta con el respaldo de otros miembros del Consejo de Seguridad", ha añadido la fuente. Al menos un centenar de personas murieron en la mañana del sábado tras el impacto de tres proyectiles israelíes en la escuela. El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí controlado por Hamás asegura que todos los fallecidos eran civiles, mientras que Israel sostiene que la cifra de muertos no puede ser tan alta, subraya que no había mujeres ni niños y ha publicado un listado de 19 presuntos milicianos que habrían fallecido en el ataque.

Compartir nota: Guardar Nuevo