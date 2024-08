Al menos cinco muertos y dos heridos por un bombardeo ucraniano contra la localidad rusa de Shebekino

Las autoridades de la región rusa de Bélgorod han notificado a última hora de este sábado que al menos cinco personas han muerto y otras dos han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las tropas ucranianas contra la localidad de Shebekino, situada en esta región fronteriza con Ucrania. "El número de víctimas ha aumentado a cinco personas. Dos hombres con diversas heridas de metralla han sido trasladados en ambulancia al hospital municipal número 2 de Bélgorod", ha explicado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en un mensaje de Telegram. En la misma publicación, Gladkov ha agregado que "trabajadores del Ministerio de Situaciones de Emergencia han extinguido incendios en un edificio de apartamentos, dos casas privadas y un establecimiento comercial", ocasionados como consecuencia del ataque. Asimismo, las autoridades han reportado daños en fachadas y ventanas de cuatro bloques de viviendas, dos casas particulares y un edificio social, así como en tres coches que fueron alcanzados por metralla. Previamente, Gladkov había declarado amenaza de misiles en "todo el territorio de la región de Bélgorod" en señal de "peligro de misiles claro". No obstante, en torno a las 03.30 horas (hora local) el mismo gobernador anunció la cancelación de la alerta. Una "amenaza" de naturaleza similar ha sido declarada en la región de Kursk, cuyo gobernador en funciones, Alexéi Smirnov, ha informado vía Telegram del "peligro de misiles" en su territorio, alertando además "sobre el peligro de un ataque de vehículos aéreos no tripulados". La víspera, varias localidades de Bélgorod sufrieron cortes en el suministro eléctrico a causa de los últimos ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra la zona. Si bien entonces no se habían registrado víctimas mortales a causa de estos bombardeos, las agresiones ocasionaron daños en las líneas de alta tensión del distrito de Shebekinski, quedando sin luz Rzhevka, Nekhoteyevka, Arkhangelskoye y Shebekino, entre otras localidades. Algunos de estos cortes se han mantenido a lo largo del sábado.

