Mayte Zaldívar rebaja la preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz

Tras el último bache de salud de Julián Muñoz que le ha llevado de nuevo a ingresar en el hospital de Marbella, la familia del ex alcalde de Marbella se ha volcado con él para intentar que se recupere cuanto antes y reciba todo el cariño y el apoyo necesario en sus horas más bajas. En esta ocasión era su mujer, Mayte Zaldívar, la que daba la cara ante las cámaras para dar el último parte de salud de Julián asegurando que se encuentran mucho más tranquilos. "Las cosas están ahí, estamos un poco más tranquilos, pero ya está" reconocía ante las cámaras de Europa Press. Sin poder dar más detalles sobre el estado de salud de Julián, Mayte aseguraba que no tiene una fecha exacta para que le den el alta: "Eso lo dicen los médicos, no yo". Sin lugar a dudas tanto Mayte como sus dos hijas, Elia y Eloísa, están siendo un gran apoyo para Julián en estos momentos en los que el que fuera pareja de Isabel Pantoja necesita un gran apoyo. "Estamos todos más animados" reconocía la propia Mayte explicando cómo la preocupación por el estado de salud de Julián ha descendido en las últimas horas tras su nuevo ingreso. Completamente entregadas con el cuidado de Julián al que no han dejado solo en ningún momento, Mayte y sus hijas han demostrado una vez más que para ellas lo más importante en estos momentos es que él esté lo más relajado posible y cómodo con su entorno más cercano.

