La selección femenina de fútbol se queda sin bronce tras caer 1-0 ante Alemania

La selección española femenina de fútbol no ha podido conseguir este viernes la medalla de bronce en el torneo de los Juegos Olímpicos de París después de perder por 1-0 ante Alemania en un partido donde no ha aprovechado un penalti en el 98 para empatar y forzar la prórroga. La campeona del mundo se marcha de vacío finalmente de su primera participación en esta cita. Pese a mejorar respecto a sus últimos encuentros y tener buenas ocasiones, al final no ha podido con una rival a la que sigue sin ganar y que se ha llevado el bronce tras un penalti anotado por Giulia Gwinn en el minuto 65 provocado tras una mala salida de Cata Coll. En el minuto 98, Alexia Putellas ha tenido otra pena máxima para igualar, pero la guardameta alemana le ha adivinado las intenciones y le ha dado la medalla a las alemanas.

