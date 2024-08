Camello: "Somos los niños más felices del mundo"

París, 9 ago (EFE).- Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor del doblete que dio a la selección española de fútbol el oro olímpico en la prórroga contra Francia (3-5), aseguró que son "los niños más felices del mundo".

"Me cuesta hablar... Quiero dar gracias a todo el equipo. Yo, a priori, era uno de los cuatro descartes. Si he metido estos goles es gracias a mis compañeros, por creer en mí. Me dijo el entrenador de porteros que él había soñado con que metía el gol de la final. Campeones olímpicos. Esto es historia. Desde el 1992. Lo valoraremos con más tiempo. Somos los niños más felices del mundo", dijo a RTVE al acabar el partido.

Una selección española que venció en la prórroga a Francia para colgarse al cuello el segundo oro de su historia, tras el logrado en Barcelona 1992, con dos goles de un Sergio Camello que solo había marcado cuatro en toda la temporada pasada.

“El fútbol es así de caprichoso. Ha sido un año duro, un año en el que el balón no ha querido entrar. No he dejado de trabajar, he estado en la grada casi todos los partidos, jugué uno y perdimos. No sé por qué pero el fútbol ha querido que sea yo. Soy el más feliz del mundo”, comentó en Cope.

“Esta medalla tiene un cachito de todos los esfuerzos que han hecho mis padres y las dudas en el camino”, añadió.

"Este año después de lo duro que ha sido el año no daba mucho por entrar en la convocatoria, pero el míster ha confiado en mí”, completó.

Un Camello que destacó la conexión que tiene con Arnau Tenas, el portero de la selección española olímpica de España que le dio la asistencia del último gol.

“El primer gol que meto con España, en la sub-16, fue con asistencia suya. El último abrazo hoy antes del partido me lo di con él”, recordó. EFE

omb/sab