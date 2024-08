Proponen cómo hacer habitable Marte para microbios en tan solo décadas

En un estudio pionero publicado en Science Advances, científicos de las universidades de Chicago Northwestern y Florida Central han propuesto un enfoque revolucionario para la terraformación de Marte. Este nuevo método, que utiliza partículas de polvo modificadas liberadas a la atmósfera, podría calentar el Planeta Rojo en más de 50 grados Farenheit, a temperaturas adecuadas para la vida microbiana, un primer paso crucial para hacer que Marte sea habitable. El método propuesto es más de 5.000 veces más eficiente que los esquemas anteriores para calentar Marte globalmente, lo que representa un avance significativo en nuestra capacidad para modificar el entorno marciano. Lo que distingue a este enfoque es el uso de recursos fácilmente disponibles en Marte, lo que lo hace mucho más factible que las propuestas anteriores que dependían de la importación de materiales de la Tierra o la extracción de recursos marcianos raros. Esta estrategia llevaría décadas, pero parece logísticamente más fácil que otros planes propuestos hasta ahora, afirman los autores. "Esto sugiere que la barrera para calentar Marte y permitir la presencia de agua líquida no es tan alta como se pensaba anteriormente", dijo en un comunicado Edwin Kite, profesor asociado de ciencias geofísicas en la Universidad de Chicago y autor correspondiente del estudio. La autora principal fue Samaneh Ansari, estudiante de posgrado en el grupo del profesor Hooman Mohseni en la Universidad Northwestern. Los astronautas aún no podrán respirar el aire enrarecido de Marte; hacer que el planeta sea adecuado para que los humanos caminen sobre la superficie sin ayuda requiere mucho más trabajo. Pero tal vez se puedan sentar las bases, haciendo que el planeta sea habitable para microbios y cultivos alimentarios que puedan agregar gradualmente oxígeno a la atmósfera, de manera muy similar a lo que han hecho con la Tierra durante su historia geológica. Existe una rica historia de propuestas para hacer que Marte sea habitable; El propio Carl Sagan ideó una en 1971. Las ideas van desde puras fantasías, como la de los escritores de ciencia ficción que describen la conversión de una de las lunas de Marte en un sol, hasta ideas más recientes y científicamente plausibles, como la ingeniería de placas de gel transparentes para atrapar el calor. Cualquier plan para hacer que Marte sea habitable debe abordar varios obstáculos, incluidos los rayos ultravioleta letales y el suelo salado. Pero el mayor es la temperatura del planeta; la superficie de Marte tiene una media de unos -80 grados Fahrenheit. Una estrategia para calentar el planeta podría ser el mismo método que los humanos están utilizando involuntariamente aquí en la Tierra: liberar material a la atmósfera, lo que aumentaría el efecto invernadero natural de Marte, atrapando el calor solar en la superficie. CALENTAR CON LA ATMÓSFERA PROCESANDO MATERIALES MARCIANOS El problema es que se necesitarían toneladas de estos materiales, literalmente. Los planes anteriores dependían de llevar gases de la Tierra a Marte, o de intentar extraer de Marte una gran masa de ingredientes que no son muy comunes allí; ambas son propuestas costosas y difíciles. Pero el equipo se preguntó si se podría hacer procesando materiales que ya existen en abundancia en Marte. Sabemos por rovers como Curiosity que el polvo en Marte es rico en hierro y aluminio. Por sí mismas, esas partículas de polvo no son adecuadas para calentar el planeta; su tamaño y composición significan que tienden a enfriar ligeramente la superficie en lugar de calentarla. Pero si diseñamos partículas de polvo que tuvieran formas o composiciones diferentes, plantearon la hipótesis de los investigadores, tal vez podrían atrapar el calor de manera más eficiente. Los investigadores diseñaron partículas con forma de varillas cortas, similares en tamaño a la purpurina disponible comercialmente. Estas partículas están diseñadas para atrapar el calor que se escapa y dispersar la luz solar hacia la superficie, mejorando el efecto invernadero natural de Marte. "La forma en que la luz interactúa con los objetos de longitud de onda inferior es fascinante. Es importante destacar que la ingeniería de nanopartículas puede conducir a efectos ópticos que superan con creces lo que se espera convencionalmente de partículas tan pequeñas", dijo Ansari. Mohseni, coautor del estudio, cree que apenas han empezado: "Creemos que es posible diseñar nanopartículas con mayor eficiencia, e incluso que puedan cambiar dinámicamente sus propiedades ópticas". "Aún se necesitarían millones de toneladas para calentar el planeta, pero eso es cinco mil veces menos de lo que se necesitaría con las propuestas anteriores para calentar Marte a nivel global", dijo Kite. "Esto aumenta significativamente la viabilidad del proyecto". Los cálculos indican que si las partículas se liberaran en la atmósfera de Marte de forma continua a un ritmo de 30 litros por segundo, el planeta se calentaría más de 50 grados Farenheit, y el efecto podría notarse en tan solo unos meses. De manera similar, el calentamiento sería reversible y se detendría en unos pocos años si se detuviera la liberación.

